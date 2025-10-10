Mundo

Cerca de 200.000 pessoas voltaram ao norte de Gaza desde o cessar-fogo, diz Defesa Civil

Palestinos retornam às regiões da Faixa de Gaza evacuadas durante o conflito de dois anos

Palestinos retornam às suas casas pela estrada Al-Rashid

Palestinos retornam às suas casas pela estrada Al-Rashid

AFP
Agência de notícias

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 16h18.

A Defesa Civil de Gaza informou que cerca de 200.000 pessoas voltaram ao norte do território palestino desde a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, nesta sexta-feira, 10.

"Aproximadamente 200.000 pessoas voltaram ao norte de Gaza hoje", declarou Mahmud Basal, porta-voz desta agência de socorristas que opera sob a autoridade do governo do grupo islamista palestino Hamas.

Matéria em atualização

Acompanhe tudo sobre:Faixa de GazaHamasPalestina

