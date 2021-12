Casos de covid-19 batem recorde no Reino Unido pelo segundo dia

Novos casos de covid-19 no Reino Unido bateram recorde pelo segundo dia consecutivo nesta quinta-feira, com o chefe de autoridade médica da Inglaterra alertando que as internações diárias também podem atingir novos picos devido à variante ômicron do coronavírus de rápida disseminação.

O Reino Unido relatou 88.376 novas infecções, a maior quantidade desde o começo da pandemia e cerca de 10.000 desde a maior marca anterior na última quarta-feira.

O pico em casos está colocando pressão no sistema de saúde que sofre com funcionários doentes, disse o chefe de autoridade médica da Inglaterra, Chris Whitty, nesta quinta-feira.

A ômicron é tão transmissível que, mesmo se ela se provar mais leve que outras variantes, ainda pode causar um crescimento em internações hospitalares, disse Whitty a parlamentares. O recorde para internações hospitalares com covid-19 foi 4.583 em janeiro.

Embora novos casos estejam batendo recordes segundo dados oficiais, o Reino Unido não tinha capacidade de testes em massa em março de 2020, quando a pandemia atingiu o país pela primeira vez, então a escala de infecções naquele momento é desconhecida.