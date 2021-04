Caso George Floyd: Júri inicia deliberações sobre Derek Chauvin

O destino de Derek Chauvin, o ex-policial de Minneapolis acusado de matar George Floyd, está agora nas mãos dos jurados, que iniciaram as deliberações na noite de segunda-feira, 19, no caso histórico que forçou um debate nacional sobre racismo e violência policial.

Os olhos dos Estados Unidos estão focados em Minneapolis e se preparando para o veredicto, lembrando como a morte de Floyd desencadeou semanas de agitação civil no país e levou milhões às ruas em todo o mundo em protestos por justiça social.

O júri de 12 pessoas - seis brancos, quatro negros e dois multirraciais - ouviu quase seis horas de argumentos finais na segunda-feira quando a acusação e a defesa encerraram o caso exatamente como começaram há três semanas: apresentando visões muito diferentes das circunstâncias que levaram a morte de Floyd no Memorial Day em uma rua de Minneapolis.

Após 14 dias de depoimentos de especialistas em policiamento, médicos, membros do Departamento de Polícia de Minneapolis e pessoas que presenciaram a morte de Floyd, os advogados fizeram seus argumentos finais, instando os jurados a usarem o bom senso quando o caso foi colocado em suas mãos.

Ambos os lados exibiram repetidamente o vídeo do homem negro de 46 anos preso sob o joelho do policial branco por mais de nove minutos antes de ficar sem reação - a acusação e a defesa cada um tentando usá-lo para ampliar seus pontos finais para os jurados à frente de deliberações.

"Acredite em seus olhos. O que você viu, você viu", disse o promotor especial Steve Schleicher ao júri enquanto exibia uma imagem estática tirada de uma filmagem de Chauvin ajoelhado no topo do Floyd.

Resumindo semanas de depoimentos, incluindo testemunhas oculares policiais e especialistas médicos, Schleicher insistiu que Chauvin "precisava saber" que estava matando Floyd quando pressionou o joelho no pescoço e nas costas do homem enquanto Floyd estava algemado, de bruços na rua, implorando para respirar e por sua mãe morta.

"Este caso é exatamente o que você pensou quando o viu pela primeira vez, quando viu aquele vídeo", disse Schleicher. "É o que você sentiu em seu intestino. É o que você sabe agora em seu coração."

"Você viu a foto. Você viu a linguagem corporal. (…) O réu enfrentando aquela multidão". "Eles estavam apontando câmeras para ele, gravando-o, dizendo-lhe o que fazer, desafiando sua autoridade, seu ego, seu orgulho. (…) Mas o réu não seria informado sobre o que fazer. Ele não ia deixar esses espectadores lhe dizerem o que fazer. Ele faria o que quisesse, como quisesse, pelo tempo que quisesse", disse Schleicher.

"O réu escolheu o orgulho em vez do trabalho policial", disse o promotor. Ele lembrou repetidamente aos jurados que Chauvin havia se ajoelhado no pescoço de Floyd por nove minutos e 29 segundos, incluindo vários minutos depois que Floyd não tinha mais pulso.

Mas o advogado de defesa Eric Nelson rebateu os argumentos da acusação instando o júri a considerar a "totalidade das circunstâncias", incluindo o que aconteceu antes de Chauvin chegar ao local.

Ele acusou os promotores de tentar enganar os jurados concentrando-se apenas no tempo em que Floyd foi contido sob o joelho de seu cliente e não nos quase 17 minutos desde que os policiais responderam pela primeira vez à cena por uma reclamação de que uma nota falsa de US$ 20 teria sido repassada em um mercado para quando Floyd foi colocado no chão depois de lutar com oficiais.

"Os nove minutos e 29 segundos ignoram os 16 minutos e 59 segundos anteriores", argumentou Nelson. "Não se deixem enganar por uma única imagem estática", disse Nelson ao júri, em resposta às análises momento a momento das evidências de vídeo apresentadas pela Promotoria. "Coloque as evidências em seu contexto adequado."

Nelson, que argumentou que Floyd morreu por uma combinação de drogas e problemas de saúde preexistentes, não o joelho de seu cliente, gastou a maior parte de seus argumentos finais defendendo o uso de força e comportamento de Chauvin no local.

Ele repetidamente insistiu que Chauvin estava seguindo seu treinamento e experiência como um veterano de 19 anos do Departamento de Polícia de Minneapolis e que ele se comportou como qualquer "oficial razoável" faria.

Grande parte do argumento final do advogado expôs pela primeira vez o que seu cliente estava pensando quando ele entrou em cena e depois segurou Floyd no chão, embora os jurados não tenham ouvido diretamente de Chauvin durante o julgamento. Na semana passada, Chauvin disse ao tribunal que não testemunharia, invocando seu direito da Quinta Emenda contra a autoincriminação.

Nelson pediu aos jurados que considerassem o ponto de vista de Chauvin, chegando a uma cena para ver dois oficiais novatos - J. Alexander Kueng e Thomas K. Lane - lutando com um suspeito grande e forte. "Um policial razoável confiaria em seu treinamento e experiência", disse Nelson.

Temores

As alegações finais foram realizadas no 18º andar de um prédio do governo cercado por cercas temporárias e sentinelas militares. A alta segurança não conseguiu evitar as manifestações causados pela morte de Daunte Wright, a apenas 16 quilômetros de distância.

O governador de Minnesota, Tim Walz, pediu calma na segunda-feira, quando o júri deu início às deliberações. Ele declarou uma "emergência em tempo de paz" para permitir que a polícia de Estados vizinhos seja chamada, se necessário, juntando-se a mais de 3.000 soldados e aviadores da Guarda Nacional que foram destacados para ajudar a polícia local.

"Os recursos locais e estaduais foram totalmente utilizados, mas são insuficientes para enfrentar a ameaça", disse Walz em uma ordem executiva.

As escolas passarão para o ensino remoto no final desta semana, e as empresas foram fechadas por causa da potencial repercussão do veredicto.

Causa da morte

O advogado do ex-policial mal mencionou os especialistas de defesa que testemunharam durante o julgamento, mas tentou explorar o fato de que a Promotoria chamou vários especialistas médicos, dizendo que havia discrepâncias entre suas conclusões. Ele disse que doenças cardíacas, hipertensão e outras condições preexistentes, bem como o uso de fentanil e metanfetamina por George Floyd, contribuíram significativamente para sua morte. "É um absurdo sugerir que nenhum desses outros fatores teve qualquer papel", disse ele. "Isso não é razoável."

Na réplica, Jerry W. Blackwell, falando pelo Estado, disse que o Floyd viveu 17.026 dias "sem morrer" por uso de drogas ou condições preexistentes, que ele representou como um campo de pontos azuis com uma seta amarela apontando para o final.

Ele procurou dissipar a confusão sobre a causa da morte: "você não precisa de um Ph.D., você não precisa de um M.D. para entender como a respiração é fundamental para a vida." (Com agências internacionais).