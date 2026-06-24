Caso Epstein: Bill Gates diz que recebeu ameaças 'veladas' do criminoso

O cofundador da Microsoft, Bill Gates, afirmou a parlamentares dos Estados Unidos que Jeffrey Epstein teria tentado usar informações sobre seus relacionamentos extraconjugais para pressioná-lo a manter contato, mas negou ter sido vítima de chantagem.

Gates prestou depoimento de portas fechadas ao Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes, que investiga a relação de pessoas influentes com o financista condenado por crimes sexuais. Segundo a transcrição do depoimento, divulgada na terça-feira, 24, Gates afirmou que não recebeu uma ameaça direta de Epstein, mas avaliou que mensagens enviadas pelo criminoso indicavam uma tentativa de exercer pressão.

"Não fui chantageado, mas, ao ler esses e-mails, parece que as ideias do senhor Epstein caminhavam nessa direção", declarou Gates, em referência a documentos do caso divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em janeiro.

Gates diz que rompeu relação após promessas filantrópicas não avançarem

Durante o depoimento, realizado em 10 de junho, Gates afirmou que nunca teve um relacionamento pessoal com Epstein e que decidiu interromper o contato após concluir que as promessas de arrecadação de recursos para projetos filantrópicos não seriam cumpridas.

A relação entre os dois começou em 2011, três anos depois de Epstein ter sido condenado na Flórida por solicitar serviços de prostituição de uma menor. Segundo Gates, as conversas envolviam possíveis estratégias para captar recursos para iniciativas globais de saúde.

O cofundador da Microsoft afirmou que deixou claro que Epstein nunca teria participação na fundação nem receberia pagamentos. Em 2014, após uma reunião organizada pelo financista com possíveis doadores, Gates disse ter percebido que as negociações não avançariam.

"Naquele momento, concluí que Epstein nunca cumpriria suas promessas", afirmou, segundo a transcrição. Depois disso, disse que encerrou as comunicações e os encontros com ele.

Gates também declarou que nunca esteve na ilha, no rancho ou na casa de Epstein na Flórida e negou ter presenciado qualquer comportamento criminoso. "Eu nunca vitimizei ninguém", disse.

Documentos e alegações sobre vida pessoal foram discutidos no Congresso

A divulgação dos arquivos de Jeffrey Epstein, financista condenado por crimes sexuais e encontrado morto em uma prisão federal em 2019, alcançou o mundo da tecnologia em fevereiro. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos tornou públicos rascunhos de e-mails escritos por Epstein em julho de 2013 que citam diretamente Gates.

Em rascunhos de e-mails, Epstein afirmou que Gates havia pedido ajuda para administrar antibióticos em sua ex-esposa, Melinda French Gates, sem que ela soubesse. Isso teria acontecido depois de o bilionário ter se relacionado com prostitutas russas e ter contraído doenças sexuais transmissíveis, segundo os documentos. O mesmo documento afirma que Epstein teria facilitado encontros entre Gates e outras mulheres.

Além das acusações, os rascunhos contêm críticas diretas de Epstein a Gates. Em um dos textos, o financista escreveu que o fundador da Microsoft teria “descartado” uma amizade que, segundo ele, durou cerca de seis anos. Epstein atribuiu o afastamento à tentativa de Gates de preservar sua reputação pública. Os registros foram escritos após uma tentativa frustrada de Epstein de intermediar uma parceria entre a fundação filantrópica ligada a Gates e o banco JP Morgan Chase, iniciativa que não avançou.

O comitê também ouviu outros nomes ligados ao caso, incluindo o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton e o secretário de Comércio dos Estados Unidos Howard Lutnick.

Epstein morreu em uma prisão em 2019, enquanto aguardava julgamento por crimes sexuais. Sua antiga associada Ghislaine Maxwell cumpre pena de 20 anos de prisão por crimes relacionados ao caso.

Com informações da AFP