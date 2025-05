Casa Branca publica imagem de Trump gerada por IA como personagem de Star Wars com sabre de luz

A Casa Branca publicou, neste domingo, 4, uma foto do presidente americano Donald Trump gerada por inteligência artificial como personagem de Star Wars com sabre de luz.

A publicação foi feita no feriado "Memorial Day", celebrado em homenagem aos homens e mulheres das Forças Armadas norte-americanas que morreram em combate pelo seu país.

"Feliz 4 de Maio para todos, inclusive para os Lunáticos da Esquerda Radical que estão lutando tanto para trazer de volta à nossa galáxia os Lordes Sith, assassinos, chefes do tráfico, prisioneiros perigosos e membros notórios da gangue MS-13. Vocês não são a Rebelião — vocês são o Império", diz a legenda da publicação.

Trump caracterizado de Papa

Na semana passada, dias depois de dizer que poderia ser o próximo Papa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou neste sábado uma imagem gerada por inteligência artificial de si mesmo vestido com trajes papais.

Uma semana após o funeral de Francisco, Trump aparece na imagem postada na Truth Social — e reproduzida pelo perfil oficial da Casa Branca — com o dedo erguido enquanto um grande crucifixo pende de seu pescoço.

A imagem foi compartilhada nas contas oficiais de Trump no X e no Instagram e também no perfil oficial da Casa Branca no Instagram. A imagem indica ter sido feita por meio de ferramentas de inteligência artificial.

A foto colorida mostra-o sentado em uma poltrona, vestido com a batina papal branca, coroado com a mitra e usando a imponente cruz de ouro. Sua mão esquerda está apoiada na coxa e seu dedo indicador direito apontando em direção ao céu.

Trump já havia brincado com repórteres, dizendo que não se oporia a suceder o falecido líder católico. — Eu gostaria de ser Papa. Essa seria minha primeira escolha — afirmou. Enquanto conversava no gramado da Casa Branca, o republicano disse não ter preferência sobre quem deveria ser o próximo Papa. Em tom de brincadeira, o presidente americano comentou que havia um cardeal “muito bom” em Nova York.