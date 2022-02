Casa Branca nega relatos de possível invasão da Rússia à Ucrânia na quarta

Autoridades seniores dos EUA disseram neste domingo que não poderiam confirmar que relatórios de inteligência do país indicam que a Rússia está planejando invadir a Ucrânia na quarta-feira, mas afirmaram que tentariam evitar qualquer "ataque surpresa" compartilhando o que sabem sobre os planos da Rússia.

O Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, repetiu que uma invasão russa pode começar em qualquer dia, e o presidente Joe Biden afirmou que ele apoiará a Ucrânia após uma invasão e defenderá território da Otan.

"Não podemos prever perfeitamente o dia, mas estamos dizendo há algum tempo que estamos dentro da janela, e uma invasão - uma grande ação militar pode começar - da Rússia à Ucrânia pode começar a qualquer dia agora. Isso inclui essa próxima semana, antes do fim das Olimpíadas", disse Sullivan ao programa "State of the Union" da CNN, ao ser questionado sobre a possibilidade de acontecer na quarta-feira.

Assine a EXAME por menos de R$ 0,37/dia e tenha acesso ilimitado ao melhor conteúdo sobre economia e negócios.

"Vamos defender cada centímetro de território da Otan, cada centímetro de território do Artigo Cinco e achamos que a Rússia entende perfeitamente essa mensagem", afirmou Sullivan, em outra entrevista, ao programa "Face the Nation" da CBS.

A Ucrânia não faz parte da Otan.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, também se recusou neste domingo a confirmar os relatos de que a invasão seria na quarta-feira.