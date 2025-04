Casa Branca nega adiamento das tarifas de Trump: 'fake news'

A Casa Branca afirmou nesta segunda-feira, 7, que não existem conversas sobre o adiamento das tarifas. À CNBC, o governo americano definiu as afirmações como "fake news".

A especulação foi apontada como o gatilho para a forte alta nas ações, antes de eles voltaram para a queda.

A Casa Branca refutou as alegações de que um conselheiro econômico teria afirmado que Trump adiaria as tarefas, qualificando as informações sobre a pausa como "erradas". Em uma postagem nas redes sociais, o governo afirmou que Kevin Hassett, conselheiro econômico da Casa Branca, não fez tais declarações durante sua aparição na Fox News. Além disso, destacou que Trump foi claro em sua posição: “Tudo precisa mudar, mas especialmente com a CHINA!!!”.

Wrong. Not only did Director Hassett not say this (clip below), @POTUS has been clear — "it all has to change, but especially with CHINA!!!" https://t.co/3Kvt8AScAZ pic.twitter.com/JHucHjZm3S

— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 7, 2025