Casa Branca entra em alerta após troca de tiros nas proximidades da residência presidencial

Agentes do Serviço Secreto colocaram a Casa Branca sob alerta nesta segunda-feira, 4, após um tiroteio nas proximidades da residência presidencial, em Washington. O complexo chegou a entrar em "lockdown" por alguns minutos.

De acordo com o Serviço Secreto, um homem efetuou disparos no National Mall, parque localizado a poucas quadras da Casa Branca. Os agentes reagiram à ação. Ainda não há confirmação sobre o estado ou paradeiro do atirador.

O corpo de bombeiros informou que um homem que transitava pela região foi atingido pelos disparos feitos pelo suspeito e encaminhado a um hospital. Um adolescente também sofreu ferimentos leves.

O Serviço Secreto comunicou que o comboio do vice-presidente J.D. Vance havia passado pelo local pouco antes do ocorrido. Não existem indícios de que ele fosse o alvo. A polícia de Washington declarou que a área está segura, embora permaneça isolada por precaução.

No momento do incidente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participava de um evento com representantes de pequenos negócios. A programação não foi interrompida. Profissionais de imprensa que estavam do lado externo foram orientados a se dirigir à sala de imprensa.

Outras ameaças à segurança de Trump

Em novembro do ano passado, a Casa Branca também foi colocada em "lockdown" após dois integrantes da Guarda Nacional serem baleados nas proximidades do complexo. Um deles morreu, enquanto o outro sofreu ferimentos graves. O responsável foi detido.

Durante o período de restrição, o acesso ao local ficou limitado, com controle do Serviço Secreto. Ruas próximas foram bloqueadas.

O novo episódio ocorre menos de duas semanas após uma tentativa de invasão a um jantar com Donald Trump e jornalistas que atuam como correspondentes na Casa Branca, em Washington.

O suspeito, identificado como Cole Allen, de 31 anos, foi contido antes de alcançar o salão onde o presidente estava. Um agente do Serviço Secreto ficou ferido, e o evento foi interrompido.

Allen responde por tentativa de assassinato, disparo de arma de fogo durante crime violento e transporte ilegal de armas e munições entre estados. Autoridades dos Estados Unidos informaram que o alvo incluía Trump e outros integrantes do governo.