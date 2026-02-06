Casa Branca diz que vídeo racista contra os Obama foi 'erro' de funcionário

A Casa Branca afirmou nesta sexta-feira, 6, que a publicação de um vídeo na conta do presidente Donald Trump, que retrata Barack Obama e Michelle Obama como macacos, foi resultado de um erro cometido por um membro da equipe e que o conteúdo já foi removido.

Um funcionário da Casa Branca disse à AFP que a postagem foi feita de forma equivocada.

Antes disso, a porta-voz de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que se trata de um “meme da internet” e voltou a criticar o que chamou de falsa indignação.

Segundo ela, o vídeo representa Trump como o “Rei da Selva” e democratas como personagens de “O Rei Leão”, e não deveria ser tratado como um tema relevante para o público americano.

Trump publica vídeo racista

O vídeo, publicado na quinta-feira, 5, na plataforma Truth Social, sustenta uma teoria da conspiração sobre as eleições americanas e, ao final, mostra por cerca de um segundo os rostos dos Obamas sobrepostos aos corpos de macacos.

BREAKING: Trump just posted an incredibly racist photo of the Obama’s faces photoshopped on to the body of apes. Every day is a new rock bottom for this ugly pig. pic.twitter.com/GlMM7Cfjoe — Dean Withers (@itsdeaann) February 6, 2026

A trilha sonora do trecho é a música “The Lion Sleeps Tonight”. O conteúdo repete alegações falsas de que a empresa Dominion Voting Systems teria ajudado a fraudar a eleição presidencial de 2020, vencida por Joe Biden.

O vídeo recebeu milhares de curtidas nas primeiras horas após a publicação.

Reações e críticas de democratas

A postagem foi criticada por líderes democratas. O gabinete do governador da Califórnia, Gavin Newsom, potencial candidato à presidência em 2028, classificou o conteúdo como “comportamento repugnante” e cobrou reação de republicanos.

O ex-conselheiro de Segurança Nacional Ben Rhodes, aliado próximo de Obama, também criticou o vídeo e afirmou que Trump e seus apoiadores seriam lembrados negativamente pela história.

Obama é o único presidente negro da história dos Estados Unidos e apoiou Kamala Harris na eleição presidencial de 2024.

*Com informações da AFP