Casa Branca divulga foto oficial de Melania Trump como primeira-dama; veja

A Casa Branca divulgou na noite de segunda-feira, 27, a foto oficial de Melania Trump, que retomou o cargo de primeira-dama dos Estados Unidos na semana passada, com a posse de Donald Trump.

A imagem foi feita no dia 21 de janeiro, um dia após a posse, no salão oval amarelo, na Casa Branca. Melania aparece em preto e branco, vestindo um tailleur preto, de lapelas largas, com camisa branca, com o primeiro botão aberto.

Ela também está com um olhar sério e as mãos sobre uma mesa espelhada, em uma postura corporativa. Ao fundo, aparece o Monumento a Washington, obelisco que simboliza a capital americana.

Melania Trump, primeira-dama dos EUA em foto oficial (Régine Mahaux/Divulgação)

A foto foi feita por Régine Mahaux, uma fotógrafa belga que faz imagens da família Trump há mais de 20 anos. Ela também tinha feito a foto de Melania em 2017, no primeiro mandato do republicano.

Na imagem de 2017, Melania aparecia com os braços cruzados e um leve sorriso, em uma foto colorida.

A trajetória de Melania

Melanija Knavs nasceu em 26 de abril de 1970, na então Iugoslávia, em uma cidade que hoje faz parte da Eslovênia, Ela iniciou sua carreira como modelo aos 16 anos e, aos 26 anos, mudou-se para os Estados Unidos. Na época, adotou o nome Melania Knauss. Ela foi capa de várias revistas no fim dos anos 1990.

Em 1998, conheceu Donald Trump em uma festa. Na época, Trump era casado com outra mulher. Os dois se casaram em 2005 e tiveram um filho, Barron, nascido em 2006.

Em 2017, se tornou primeira-dama dos EUA e adotou um perfil discreto. Ela se mudou para a Casa Branca só em junho, quando seu filho terminou o ano escolar.

No cargo, ela lançou a iniciativa Be Best, para ajudar crianças e combater o bullying virtual. Depois que Trump perdeu a reeleição, Melania ficou distante dos holofotes. Em 2024, ela lançou um livro de memórias.