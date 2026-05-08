Casa Branca avalia supervisão federal de IA após alerta sobre riscos cibernéticos

A Casa Branca avalia criar um novo processo de supervisão federal para IA após preocupações envolvendo modelos avançados capazes de identificar vulnerabilidades em sistemas digitais e potencialmente facilitar ataques cibernéticos.

O debate ganhou força depois que o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance reuniu CEOs das principais empresas de inteligência artificial do país em uma ligação realizada em abril.

Participaram da conversa executivos como Sam Altman, da OpenAI, Dario Amodei, da Anthropic, Elon Musk, da SpaceX, Sundar Pichai, do Google, e Satya Nadella, da Microsoft.

Segundo pessoas familiarizadas com o encontro, Vance demonstrou preocupação com modelos como o Mythos, da Anthropic, que conseguem encontrar falhas em softwares de forma autônoma.

O vice-presidente alertou que a tecnologia poderia atingir bancos regionais, hospitais, sistemas de água e governos locais que não estariam preparados para responder a ataques digitais.

“Todos precisamos trabalhar juntos nisso”, afirmou Vance durante a ligação com os executivos.

Casa Branca avalia limitar expansão do modelo

Após a reunião, segundo o Wall Street Journal, o governo americano iniciou uma resposta interna considerada caótica por integrantes da administração e assessores do Congresso.

A Casa Branca passou a discutir uma possível ordem executiva sobre IA que criaria um processo formal de supervisão para os modelos mais avançados.

Integrantes do governo também pediram à Anthropic que suspenda temporariamente a ampliação do acesso ao Mythos para empresas e organizações responsáveis por infraestrutura digital crítica.

O diretor nacional de segurança cibernética da Casa Branca, Sean Cairncross lidera a resposta do governo ao modelo.

Entre as medidas em análise estão ações para ampliar padrões de segurança e limitar a influência das empresas privadas sobre a forma como o governo utiliza ferramentas de inteligência artificial.

Discussão divide aliados do governo Trump

A movimentação gerou desconforto entre integrantes da administração e aliados políticos de Donald Trump, segundo o jornal, que defendem uma postura menos intervencionista para o setor de tecnologia.

Assessores da Casa Branca e auxiliares do Congresso avaliam que a reação ao Mythos pode representar uma mudança na política adotada pelo governo em relação à inteligência artificial.

Até então, o discurso oficial era centrado na redução de barreiras regulatórias e na disputa tecnológica contra a China.

O debate também criou atritos internos sobre o controle do acesso ao modelo e sobre quem deve conduzir as decisões envolvendo IA dentro do governo.

O conselheiro da Casa Branca, David Sacks criticou parte das preocupações recentes e afirmou que o tema está sendo tratado como uma ameaça existencial.

“Não acho que seja, desde que todos façam o que deveriam fazer”, afirmou Sacks em um podcast.

Governo compara supervisão de IA ao setor farmacêutico

O diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, comparou o possível processo de supervisão de modelos avançados de IA ao sistema usado pela Food and Drug Administration (FDA) para aprovação de medicamentos.

A declaração gerou críticas de grupos ligados ao setor de tecnologia e defensores de menor regulação.

Neil Chilson, do Abundance Institute, afirmou que importar o modelo regulatório da FDA para a inteligência artificial poderia comprometer a política pró-crescimento adotada por Trump.

O governo americano insiste, porém, que busca equilibrar inovação tecnológica e segurança.

A chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, declarou que o governo continuará defendendo uma estratégia “America First” para tecnologias avançadas.

Debate sobre IA ganha dimensão internacional

As discussões acontecem em meio a conversas entre Washington e Pequim sobre riscos ligados à inteligência artificial antes de uma cúpula marcada para acontecer na China.

Segundo o texto, OpenAI também consultou o governo americano antes de apresentar seu novo modelo voltado à segurança cibernética, o GPT-5.5-Cyber, que possui capacidades semelhantes às do Mythos.

A empresa também limitou o acesso à ferramenta.

Nos bastidores, grupos que defendem maior controle sobre inteligência artificial comemoraram a mudança de postura da Casa Branca.

Brad Carson, presidente da organização Americans for Responsible Innovation, afirmou que as discussões representam uma mudança importante na forma como o governo federal enxerga seu papel diante do avanço da IA.