Casa Branca anuncia construção de novo salão por US$ 200 milhões a partir de setembro

A Casa Branca anunciou nesta quinta-feira que iniciará a construção do Salão de Baile de Estado, um espaço planejado para ampliar a capacidade de eventos oficiais no complexo presidencial. As obras têm a previsão de começar em setembro e devem ser concluídas até o fim do atual mandato do presidente Donald Trump, que se encerra em janeiro de 2029.

Com cerca de 8.400 metros quadrados, o novo salão substituirá o atual limite de 200 pessoas sentadas no Salão Leste, passando a comportar até 650 convidados em eventos formais.

O investimento estimado é de US$ 200 milhões, com recursos provenientes de doações privadas, incluindo contribuições do próprio presidente. O Serviço Secreto dos Estados Unidos será responsável pelas adaptações de segurança no local.

Trump afirmou que o novo salão permitirá à Casa Branca receber chefes de Estado e delegações internacionais sem a necessidade de instalar estruturas provisórias, como tendas posicionadas fora da entrada principal.

Detalhes do projeto

O projeto será conduzido pelo escritório McCrery Architects, especializado em arquitetura clássica. A construção ficará sob responsabilidade da Clark Construction, com a engenharia a cargo da AECOM.

“Sinto-me honrado por ter sido escolhido para colaborar com essa reforma, preservando o valor histórico do edifício”, afirmou Jim McCrery, CEO do escritório.

A nova estrutura será erguida no local da Ala Leste, área originalmente construída em 1902 e modificada ao longo do tempo. Segundo a Casa Branca, o objetivo é manter a coerência estética com o prédio principal, respeitando seu patrimônio arquitetônico.