Cartazes de 'procurados' com fotos de executivos preocupam polícia de Nova York

O Departamento de Polícia de Nova York está investigando uma série de cartazes que foram pendurados em partes de Manhattan com o rosto de executivos estampados supostamente sendo "procurados".

Os cartazes incluíam imagens de executivos do UnitedHealth Group, incluindo Brian Thompson, que foi assassinado na quarta-feira passada, bem como o CEO da American Express, Stephen Squeri. Os cartazes de Thompson foram riscados com um X vermelho.

De acordo com a Bloomberg, o assassinato de Thompson e agora essa série de cartazes que remontam ao Velho Oeste vêm causando apreensão entre executivos na cidade.

Wanted posters of healthcare CEOs are starting to pop up in NYC. pic.twitter.com/tyiRPoKLin

— Creepy (@creepydotorg) December 11, 2024