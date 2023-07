Carros elétricos, células solares e baterias de lítio são destaque de exportação no porto de Xangai

Desde o início deste ano, a exportação de “novos três produtos” do porto de Xangai tem estado em alta constante. Segundo as estatísticas da Alfândega de Xangai, de janeiro a junho deste ano, o porto de Xangai exportou 247,8 bilhões de yuans em “novos três produtos” de comércio exterior, representados por carros elétricos, células solares e baterias de lítio. As exportações tiveram um aumento de 74,7% em relação ao ano anterior, e o valor das exportações representou 46,4% do total nacional.

Dentre os “novos três produtos” de comércio exterior, a exportação de carros elétricos é particularmente notável. Recentemente, 1.716 carros elétricos fabricados localmente foram embarcados no navio “Phoenix Express” sob a supervisão da Alfândega de Waigaoqiao, em Xangai, e estão prontos para serem enviados para países como o Japão.

No primeiro semestre deste ano, o valor total das exportações de carros elétricos do porto de Xangai atingiu 76,7 bilhões de yuans, um aumento de 1,2 vezes em relação ao ano anterior. Entre eles, os portos de Waigaoqiao e Yangshan, localizados na região de Pudong, em Xangai, exportaram 279 mil carros elétricos, representando mais da metade do total nacional.

Baterias de lítio

Graças ao rápido desenvolvimento da indústria de energia nova na New Area de Lingang, a vantagem da indústria de baterias de lítio continua a ser liberada. De janeiro a junho deste ano, a New Area de Lingang exportou 14,13 bilhões de yuans em produtos de bateria de lítio, um aumento de 2,5 vezes em relação ao ano anterior.

No primeiro semestre deste ano, a empresa exportou 3,9 bilhões de yuans em módulos de células solares, um aumento de 66% em relação ao ano anterior.

Recentemente, a Alfândega de Xangai lançou 29 medidas para otimizar o ambiente de negócios, com o objetivo de otimizar continuamente o modo de supervisão aduaneira, esforçar-se para criar um ambiente de desembaraço aduaneiro mais seguro e conveniente, apoiar todos os tipos de mercadorias representadas pelos “novos três produtos” para consolidar e expandir continuamente o mercado internacional, e promover o comércio exterior para estabilizar a escala e otimizar a estrutura.

Fonte: STCN