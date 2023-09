Cardeal chileno pede por informações sobre desaparecidos da ditadura de Pinochet; entenda

Durante a liturgia de ação de graças, realizada na Catedral Metropolitana de Santiago do Chile nesta segunda-feira, o Arcebispo de Santiago, o espanhol Celestino Aós, fez um apelo para que as pessoas que tenham informações sobre o paradeiro dos corpos dos desaparecidos da ditadura de Augusto Pinochet entreguem essas informações à Igreja.

O anúncio ocorre em meio ao lançamento do Plano Nacional de Busca do governo de esquerda de Gabriel Boric, que visa encontrar mais de mil pessoas que desapareceram durante os 17 anos de ditadura. Este programa é liderado pelo Ministro da Justiça, Luis Cordero, e foi lançado no contexto do 50º aniversário do golpe de Estado no Chile.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

Apelo

O apelo do cardeal Aós foi feito na presença de representantes dos poderes do Estado e autoridades das Forças Armadas. “Faz mal para aqueles que veem seus irmãos sofrerem, porque não conhecem a verdade sobre seus familiares detidos ou desaparecidos”, foram as palavras da autoridade eclesiástica, que lembrou o papel da Igreja na proteção dos direitos humanos durante os anos da ditadura no Chile.

Por meio da Vicária da Solidariedade, criada em 1976 pelo então arcebispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, a Igreja desempenhou um papel central na busca da verdade sobre torturas, assassinatos e desaparecimentos forçados de pessoas nos anos sombrios do rompimento democrático no país sul-americano. Forneceu assistência jurídica, econômica, técnica e espiritual às pessoas perseguidas.

Nesse sentido, as palavras de Aós enfatizaram a colaboração na busca da verdade: “Irmãos que têm informações, pedimos, pelo bem dos familiares que sofrem e pelo bem de vocês mesmos, que compartilhem esses dados. Da melhor maneira, nós, como Igreja Católica, estamos disponíveis para prestar esse serviço de receber informações e entregá-las anonimamente às autoridades”.

As palavras do arcebispo foram valorizadas pelas autoridades do governo. A ministra porta-voz, Camila Vallejo, afirmou que para o governo, o anúncio “é realmente importante e significativo”. Por sua vez, o ministro secretário-geral da Presidência (Segpres), Álvaro Elizalde, indicou que “esta é uma ferida aberta em nosso país, e até hoje não se sabe o paradeiro dessas pessoas”.

Já o Ministro da Justiça, Luis Cordero, acrescentou que “o anúncio feito por Dom Aós é muito relevante no que diz respeito à disposição para o Plano Nacional de Busca, porque a Igreja sempre teve uma disposição constante e já o fez no passado. Sempre teve um papel relevante em matéria de direitos humanos”.

Não é a primeira vez que a Igreja no Chile atua como mediadora para coletar informações sobre os desaparecidos. Um papel semelhante foi desempenhado durante a chamada Mesa de Diálogo sobre Direitos Humanos, uma iniciativa levantada durante o governo do socialista Ricardo Lagos (2000-2006) que reuniu as instituições militares, as vítimas, as igrejas e a sociedade civil.

Naquela ocasião, os militares alegaram que muitos dos desaparecidos haviam sido lançados ao mar, embora depois tenha sido comprovado que parte dessa informação não era verdadeira