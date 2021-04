Capitólio dos EUA entra em alerta para 1º discurso de Biden ao Congresso

O primeiro discurso do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a uma sessão conjunta do Congresso na quarta-feira acontecerá em um Capitólio em estado de alerta elevado, tendo em mente o ataque mortal de apoiadores de seu antecessor, Donald Trump, ao edifício no dia 6 de janeiro.

A plateia dentro do Capitólio será uma fração das centenas de membros do Congresso, juízes da Suprema Corte, autoridades de alto escalão do governo e convidados que costumam comparecer para permitir um distanciamento social maior em meio à pandemia de Covid-19, que já matou mais de 572 mil norte-americanos.

Mas a segurança será maior do que o normal, mesmo para o que é designado oficialmente como um "Evento Especial de Segurança Nacional" a cargo do Serviço Secreto.

O edifício de domo branco ainda está cercado por uma cerca negra de malha de aço, e cerca de 2.250 soldados armados da Guarda Nacional de 18 Estados, mais o distrito de Colúmbia, estão de plantão na cidade – vestígios de uma força muito maior acionada depois que apoiadores de Trump invadiram o prédio quando o Congresso certificava a vitória eleitoral de Biden.

Cinco pessoas, incluindo um membro da polícia do Capitólio, morreram e dezenas de policiais se feriram nos confrontos com os agitadores.

Autoridades do distrito de Colúmbia pediram ao Pentágono que autorize o contingente da Guarda Nacional do distrito para ajudar a polícia local a lidar com quaisquer protestos contra Biden que coincidam com o discurso de quarta-feira.