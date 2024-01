'Capitán Pico': líder de facção criminosa escapa de prisão em meio a estado de exceção, no Equador

Além de Fito, líder dos Los Choneros, uma das principais facções do Equador, as autoridades do país buscam outro importante crimonoso. Nesta terça-feira, Fabricio Colón Pico, um dos principais nomes da facção Los Lobos, conseguiu escapar do presídio de Riobamba, com dinamites, armas de fogo e pedras.

Na segunda-feira, circulou nas redes sociais um vídeo no qual Colón Pico exige não ser transferido para uma prisão de segurança máxima. No dia seguinte, dinamites, armas de fogo e pedras teriam sido usados pelos criminosos para deixar a penitenciária de Riobamba.

Capitán Pico, como é conhecido, fugiu juntamente com outros 38 detentos. Segundo as autoridades, 12 pessoas deste grupo foram recapturadas, mas o paradeiro do líder dos Los Lobos segue desconhecido. Um vídeo que circula nas redes mostra parte do grupo já solta:

No momento da fuga, o estado de exceção, decretado pelo presidente Daniel Noboa após José Adolfo Macías Villamar, o Fito, escapar, já estava valendo.

Colón Pico estava preso há cerca de uma semana, investigado em um caso de sequestro ocorrido meses atrás. A operação do Ministério Público e da polícia de Quito que o prendeu encontrou três veículos de luxo, um deles blindado, dinheiro e munições, segundo a agência EFE. A Procurado-Geral do Equador, Diana Salazar, afirma que Pico era responsável por planejar o seu assassinato.

Após a prisão, o presidente Noboa ordenou a transferência de líderes dos Los Lobos para uma prisão de segurança máxima e reforçou a segurança de Diana Salazar e sua família. Segundo o jornal equatoriano Extra, citando fontes policiais, essa possível movimentação dos detidos contribuiu para a eclosão de rebeliões e tumultos em presídios do país.