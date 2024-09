Candidato de extrema-direita assumirá vice-presidência da Comissão Europeia, diz jornal alemão

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, confiará a vice-presidência econômica do braço executivo da União Europeia ao candidato de extrema-direita proposto pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, revelou nesta terça-feira, 3 (noite de segunda em Brasília) o jornal alemão Die Welt.

O jornal, que cita diplomatas europeus e fontes informadas dentro da comissão, afirma que Raffaele Fitto, atual ministro dos Assuntos Europeus do governo italiano, será o primeiro membro de um partido de extrema-direita a alcançar uma vice-presidência nesse órgão.

Ex-eurodeputado que copresidiu um dos dois grupos de formações de extrema-direita no Parlamento Europeu, Fitto é um aliado fiel de Meloni desde que se uniu ao seu partido, Irmãos da Itália, após ter sido uma figura em ascensão no Forza Italia, o partido conservador do ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi.

O jornal Die Welt informa que as demais vice-presidências serão ocupadas pela espanhola Teresa Ribera (encarregada da Transição Ecológica); pelo francês Thierry Breton (Assuntos Digitais) e pelo letão Valdis Dombrovski (Ampliação e Reconstrução da Ucrânia).

Depois de ser reeleita em julho, a presidente alemã da Comissão Europeia pediu aos países-membros que apresentassem seus candidatos para ocupar os cargos de comissários europeus, que exercem a liderança política do poder executivo da UE durante seus cinco anos de mandato.

Os nomes escolhidos por Von der Leyen deverão ser aprovados pelos eurodeputados.