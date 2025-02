Canadá retira bebidas alcoólicas americanas das lojas em retaliação a Trump

A província de Ontário, no Canadá, anunciou que irá retirar todas as bebidas alcoólicas americanas das lojas administradas pelo governo a partir desta terça-feira, 3. A medida é uma resposta às tarifas alfandegárias de 25% anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os produtos canadenses.

O premiê da província de Ontário, Doug Ford, informou que as lojas da Liquor Control Board of Ontario (LCBO) já retiraram os produtos americanos de seu catálogo, de modo que outros varejistas não possam repor esses itens. A LCBO é uma das maiores atacadistas de álcool de Ontário; em 2023, vendeu mais de 1,1 bilhão de litros de bebidas alcoólicas.

“Todo ano, a LCBO vende cerca de US$ 1 bilhão em vinhos, cervejas, destilados e seltzers americanos. Não mais,” disse Ford.

O anúncio de Ontário foi feito algumas horas depois do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciar que iria impor tarifas de 25% sobre US$ 155 bilhões em produtos dos EUA como retaliação às medidas de Trump.

Outras províncias do país também adotaram medidas semelhantes. Em Nova Scotia e na Colúmbia Britânica, os governos locais orientaram as associações a retirarem todas as bebidas alcoólicas americanas de suas prateleiras a partir da próxima terça-feira, 4.

Dados de outubro de 2024 mostram que o Canadá é o segundo maior destino de exportação de bebidas alcoólicas dos EUA.