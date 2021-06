Canadá desaconselha AstraZeneca a pessoas com problema sanguíneo raro

A entidade Saúde Canadá informou na noite de terça-feira que recomenda que pessoas com histórico de síndrome de extravasamento capilar não sejam inoculadas com a vacina contra covid-19 da farmacêutica AstraZeneca.

"A Saúde Canadá está atualizando a monografia de produto – ou rótulo –das vacinas contra Covid-19 da AstraZeneca e da Covishield para adicionar a síndrome de extravasamento capilar como efeito colateral em potencial, com um alerta para pacientes com histórico de síndrome de extravasamento capilar não receberam a vacina contra Covid-19 da AstraZeneca ou da Covishield", disse a entidade em um comunicado.

A síndrome de extravasamento capilar (CLS) é um problema muito raro que causa perda de fluido de pequenos vasos sanguíneos (capilares), o que resulta em inchaço de membros, pressão baixa, espessamento sanguíneo e níveis baixos de uma proteína sanguínea importante.

A Saúde Canadá e a Agência de Saúde Pública do Canadá estão monitorando o problema desde que foi mencionado pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA) como possível preocupação de segurança em abril, acrescentou o comunicado.

Até 11 de junho, um caso de síndrome de extravasamento capilar na esteira de uma inoculação com a vacina da AstraZeneca foi relatado no país, disse a Saúde Canadá.

No início deste mês, o comitê de segurança da EMA disse que a síndrome precisa ser acrescentada como novo efeito colateral no rótulo da vacina da AstraZeneca, conhecida como Vaxzevria.