Campanha de Trump abre processo na Geórgia para encerrar contagem de votos

A campanha de reeleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu um processo na Geórgia para interromper a contagem de votos no Estado para a eleição presidencial, informou a agência Associated Press nesta quarta-feira, 4.

A campanha de Trump lançou um ataque judicial em vários Estados-chave da eleição em meio a uma disputa acirrada com o adversário democrata Joe Biden.

Trump segue na frente no estado, com uma margem cada vez mais apertada, de 39.000 votos. O presidente está apenas um 0.8 ponto percentual na frente de Biden, com 49,8% dos votos e 95% das urnas apuradas. Biden vem reduzindo a vantagem de Trump no estado no decorrer desta quarta-feira.

Além da Georgia, a campanha do republicano também pede a suspensão da contagem na Pensilvânia, onde está na frente. Mais cedo nesta quarta-feira, Trump afirmou que pediria a recontagem dos votos no Wisconsin, o primeiro estado que confirmou uma virada de Biden nesta eleição.