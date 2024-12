Câmaras de Nova York registraram preparativos, ação e fuga de suspeito de matar CEO

As câmeras flagraram o atirador sozinho por cinco minutos na West 54th Street, ignorando a correria matinal de pessoas passando. Elas o flagraram novamente enquanto estava no escuro às 6h44 e mirava em seu alvo, Brian Thompson, o CEO da UnitedHealthcare, a maior seguradora de saúde dos Estados Unidos, que estava caminhando do outro lado da rua.

E as câmeras capturaram o momento em que o atirador, que estava vestido de preto e usando uma mochila cinza, atravessava a rua e caminhava até Thompson. Ele parecia calmo enquanto levantava uma arma, atirava várias vezes e depois ia embora.

As palavras "negar", "defender" e "depor" foram encontradas escritas em cápsulas de balas descobertas na cena, de acordo com a ABC News, que creditou a informação a fontes policiais.

Imagens do atirador que assassinou o CEO da UnitedHealthcare, Brian Thompson, em 4 de dezembro de 2024 (Divulgação NYPD / Reprodução O Globo)

Os segundos antes do tiroteio de Thompson na quarta-feira de manhã, os momentos fatais e as consequências imediatas foram todos capturados por câmeras de vigilância, deixando os investigadores com um rastro de evidências digitais para ajudar na busca por um homem que era "proficiente" com armas de fogo, de acordo com Joseph Kenny, chefe de detetives do Departamento de Polícia de Nova York.

Após os ataques de 11 de setembro, o Departamento de Polícia, com a ajuda do governo federal, investiu recursos na expansão de suas capacidades de vigilância. A cidade de Nova York agora tem um vasto sistema de câmeras, públicas e privadas, que a polícia pode vasculhar para localizar pessoas.

A cidade tem "capacidades investigativas que estão acima e além da maioria dos municípios", disse Brittney Blair, diretora sênior na prática de investigações e disputas da K2 Integrity, que aconselha empresas sobre gerenciamento de risco e segurança.

Na quarta-feira, câmeras dentro de um Starbucks a dois quarteirões da cena do crime que o atirador visitou minutos antes do tiroteio capturaram seu rosto parcialmente escondido. Outras mostraram o atirador esperando por Thompson e, em seguida, o gravaram fugindo de bicicleta para o Central Park, onde desapareceu.

No final da quarta-feira, a polícia havia divulgado pelo menos cinco imagens do suspeito, mas não havia anunciado uma prisão. Eles não identificaram o atirador nem indicaram um motivo.

Jeffrey Maddrey, o chefe do departamento, disse que a polícia usaria a unidade de aviação, cães e drones para encontrar o assassino. Os investigadores trabalham de trás para frente, para criar uma linha do tempo, conversando com amigos, colegas e familiares de Thompson, examinando suas contas de mídia social e analisando imagens de vigilância no centro de Manhattan, disse a polícia.

"Quando um incidente como esse acontece, não poupamos despesas", disse Maddrey.

Polícia faz linha do tempo do crime

A filmagem revelou um encontro entre o atirador aparentemente calmo e um executivo desavisado de Minnesota. O atirador levantou a arma, sem se importar com uma mulher parada ali perto na calçada. Ele atirou várias vezes, atingindo Thompson na panturrilha e nas costas, enquanto a mulher fugia, de acordo com a filmagem.

Thompson mal teve tempo de girar e encarar seu agressor antes de cair no chão. O atirador mexeu em sua arma, que parecia emperrar, e atirou novamente enquanto caminhava em direção a Thompson.

Enquanto Thompson sangrava, o atirador correu pela Rua 54 e fugiu por uma passagem de pedestres perto do Ziegfeld Ballroom antes de aparecer novamente na Rua 55. Mais tarde, a polícia encontraria um celular naquele local.

Então, ele pegou uma bicicleta e foi para o norte, disse Kenny. Às 6h48, no mesmo horário em que a polícia encontrou Thompson morrendo na calçada, o atirador estava entrando no Central Park. Essa foi a última vez que ele foi visto, disse a comissária de polícia, Jessica Tisch.

Mais tarde na quarta-feira, policiais se reuniram em um quiosque da Citi Bike na Avenida Madison e numa rua de Upper East Side. Eles estavam pedindo aos porteiros e superintendentes de prédios próximos por filmagens que pudessem ter capturado a atividade ao redor do cais.

Apesar da onipresença de câmeras nos cinco distritos, aparentemente rastreando cada movimento dos nova-iorquinos, a polícia nem sempre conseguiu aproveitar seu poder coletivo para encontrar suspeitos rapidamente.

"Essas investigações são extremamente tediosas", disse Brittney Blair, que também é ex-diretora de operações de inteligência do Gabinete do Xerife do Condado de Cook, em Chicago. "É preciso analisar dezenas de milhares de horas de filmagens de todas as diferentes fontes de câmeras".

Mesmo com o nível de tecnologia e vigilância de Nova York, a polícia precisa contar com investigadores que sejam observadores atentos e consigam identificar alguém por sua forma e seus movimentos, disse Blair. E o público continua sendo um aliado crítico, que distribui imagens e descrições de suspeitos na esperança de que alguém ajude a identificá-los.

"Não existe um botão mágico que você possa apertar para identificar imediatamente alguém assim", disse ela.