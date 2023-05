Câmara dos EUA deve votar pacote sobre teto da dívida nesta quarta

Os republicanos americanos programaram a votação do seu projeto de lei sobre teto da dívida dos EUA para esta quarta-feira, 26. A definição da data resulta de reuniões entre o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, e sua equipe de liderança com os principais redutos até a noite desta terça-feira, trabalhando para garantir que teriam o apoio da maioria para a aprovação.

Se aprovada, a legislação permitiria a expansão do teto da dívida americana em US$ 1,5 trilhão até 2024, sob a condição de reduzir os déficits federais em US$ 4,8 trilhões ao longo da próxima década, seguindo plano projetado pelo partido republicano. O presidente Joe Biden ameaçou vetar o projeto de lei, cuja proposta já enfrenta oposição de democratas e de alguns republicanos.

Aumento do teto da dívida será aprovado?

McCarthy se recusou a dizer se tinha os 218 votos necessários de sua pequena maioria diante da oposição democrata. Com 222 republicanos na maioria e ausências esperadas para esta semana, o presidente da Câmara quase não tem votos sobrando.