Califórnia promete intervir se Trump eliminar incentivos fiscais a veículos elétricos

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, prometeu reativar programas estaduais de subsídio para veículos elétricos caso o presidente eleito Donald Trump elimine os incentivos fiscais federais, como o reembolso de US$ 7.500 (aproximadamente R$ 43,5 mil) para compradores de automóveis elétricos. A Califórnia é um dos maiores mercados dos Estados Unidos para este tipo de veículo, e Newsom, líder de um estado fortemente democrata, se posiciona contra a postura de Trump em relação ao meio ambiente.

Compromisso com o Meio Ambiente

Trump tem insistido que eliminará o que chamou de "mandato dos veículos elétricos", um reembolso federal de US$ 7.500 para quem comprar carros elétricos. Em resposta, Newsom afirmou que a Califórnia não vai "dar marcha atrás" no que se refere ao transporte não poluente.

"Interviremos se a administração Trump eliminar o crédito fiscal federal, o que reforçaria nosso compromisso com o ar limpo e com os empregos verdes na Califórnia", disse Newsom. Ele também acrescentou que o estado se comprometerá a tornar os veículos elétricos "mais acessíveis para as pessoas", visando um futuro mais sustentável.

Califórnia lidera no mercado de veículos elétricos

A Califórnia, com mais de dois milhões de veículos elétricos e híbridos plug-in vendidos, lidera a adoção de veículos elétricos nos Estados Unidos. O estado é responsável por um terço das vendas nacionais desses carros, refletindo seu poder comercial e compromisso com a mobilidade sustentável.

O governador também criticou a postura de Trump sobre o meio ambiente, afirmando que as políticas do novo governo colocariam a Califórnia em risco, especialmente diante dos efeitos concretos das mudanças climáticas. O estado já enfrenta incêndios florestais, secas e tempestades severas, e Newsom tem se posicionado como uma fortaleza contra o retrocesso em questões ambientais.

O mercado da Califórnia, com 40 milhões de habitantes, tem grande influência sobre os grandes fabricantes de veículos, como os de Detroit. Como resultado, essas montadoras adotaram normas mais rigorosas sobre emissões e eficiência para os modelos vendidos no país inteiro, em resposta às exigências ambientais do estado.

Esses padrões de emissão irritam figuras republicanas, incluindo Trump, que se opõe à ideia de que os estados tenham autonomia para estabelecer suas próprias regras ambientais. Para Trump, a expansão do petróleo e gás seria o caminho a seguir, em vez de políticas que incentivem a utilização de veículos elétricos e outras fontes de energia renovável.