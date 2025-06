Califórnia processa Trump por alegar que mobilizou 'ilegalmente' Guarda Nacional

As autoridades do estado da Califórnia entraram com uma ação judicial contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alegando que ele mobilizou “ilegalmente” a Guarda Nacional para conter os protestos em Los Angeles contra as batidas policiais contra imigrantes.

O procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, juntamente com o governador Gavin Newsom, “estão processando Donald Trump e pedindo ao tribunal que anule a ação ilegal do presidente de federalizar a Guarda Nacional da Califórnia”, informou Bonta nesta segunda-feira em um comunicado.

A medida “abusou da autoridade do governo federal e violou a Décima Emenda” da Constituição, acrescentou.

“Ativar essas tropas para protestos que as forças da ordem locais confirmaram na época que estavam sob controle é profundamente injusto e uma falta de respeito ao seu serviço e sacrifício”, disse Bonta.

O envio de tropas requer o consentimento de Newsom, e essa foi a primeira vez desde 1965 que um presidente dos Estados Unidos o fez “sem um pedido do governador do estado”, alertou.

“O governador da Califórnia sabe como chamar a Guarda Nacional quando necessário. Ele fez isso com os incêndios em Los Angeles e no verão de 2020 com alguns dos protestos na Califórnia. Portanto, isso é algo que está dentro da jurisdição do governador Newsom. E ele não autorizou o uso da Guarda Nacional aqui, não a convocou”, insistiu.

A Casa Branca e o governo de Newsom entraram em conflito nas últimas horas devido à decisão de Trump de enviar a Guarda Nacional para conter os protestos em Los Angeles contra as batidas policiais contra imigrantes.

Tom Homan, responsável pela política de imigração da Casa Branca, declarou no domingo em uma entrevista que Newsom e a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, os dois do Partido Democrata, poderiam ser presos. O governador respondeu com um desafiador "prenda-me”.

O “czar da fronteira” esclareceu nesta segunda-feira que não há planos para prender o governador, mas advertiu que o governo Trump não tolerará que ninguém “dificulte a aplicação da lei”.