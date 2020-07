Califórnia irá a Justiça contra decisão de Trump que expulsa de estudantes

O Procurador-Geral do Estado norte-americano da Califórnia irá protocolar uma ação na Justiça nesta quinta-feira buscando anular uma regra de imigração imposta pelo governo Trump que poderia forçar dezenas de milhares de estudantes estrangeiros a deixarem os Estados Unidos se suas instituições de ensino passarem a realizar aulas pela Internet por causa da pandemia do coronavírus.

O Procurador-Geral Xavier Becerra diz que as novas regras podem forçar os estudantes internacionais a colocarem a si mesmos e a outros em riscos ao comparecerem às aulas presencialmente.

A Agência de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) anunciou na segunda-feira que não poderá permitir que alguns detentores de vistos de estudo continuem no país se seus cursos forem realizados online no próximo semestre, um anúncio que surpreendeu as instituições acadêmicas e as forçou a revisar suas diretrizes.

A Universidade de Harvard e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) entraram com uma ação contra as novas regras na quarta-feira, argumentando que elas não parecem levar em consideração a saúde dos estudantes e funcionários e provocariam o caos nas universidades e faculdades por todo o país.

O sistema da Universidade da Califórnia também anunciou na quarta-feira que planejava entrar na Justiça contra o decreto.

A Califórnia tinha quase 162 mil estudantes estrangeiros em 2019, segundo um relatório do Departamento de Estado e do Instituto Internacional de Educação.