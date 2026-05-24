Califórnia decreta estado de emergência após vazamento químico perto da Disneylândia

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência neste sábado após um vazamento químico em uma instalação industrial no condado de Orange, nos Estados Unidos. O incidente provocou evacuações e mobilizou equipes de emergência diante do risco de explosão.

O complexo industrial fica a cerca de oito quilômetros da Disneyland Resort, que permanece em funcionamento e fora da zona de evacuação.

O caso ocorreu em uma fábrica do setor aeroespacial localizada em Garden Grove, cidade a cerca de 56 quilômetros ao sudeste de Los Angeles. De acordo com autoridades locais, um tanque com aproximadamente 7 mil galões — cerca de 26 mil litros — de metacrilato de metila apresentava risco de falha estrutural.

Substância volátil e inflamável

A substância é considerada altamente volátil e inflamável, sendo utilizada principalmente na produção de plásticos e materiais acrílicos. Equipes de emergência avaliam a possibilidade de o reservatório se romper, provocando vazamento em larga escala ou explosão.

Milhares de moradores de Garden Grove receberam ordens de evacuação preventiva. Escolas foram fechadas e acessos a rodovias importantes foram interditados para reduzir a circulação de pessoas nas proximidades da área afetada.

Segundo as autoridades, a temperatura interna do tanque continuava em elevação no sábado. Inicialmente, as equipes acreditavam ter estabilizado a situação após resfriar o reservatório com água durante a noite de sexta-feira. Drones utilizados no monitoramento indicavam temperatura externa de cerca de 16°C.

No entanto, ao se aproximarem do equipamento e acessarem os medidores internos, os bombeiros identificaram que a temperatura real era significativamente mais alta.

A principal preocupação é que as reações químicas no interior do reservatório elevem a pressão interna.

Além do trabalho de resfriamento, equipes passaram a construir barreiras de contenção para evitar que eventuais produtos químicos atinjam galerias pluviais ou cheguem ao oceano.

A causa do incidente ainda é investigada. Autoridades informaram que uma válvula inoperante dificultou a operação de emergência.