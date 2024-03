BRT Transbrasil começa a operar neste sábado e terá multa gravíssima em caso de invasão de faixa

Depois de nove anos desde o início das obras, o BRT Transbrasil começa a operar com paradas em todas as 17 estações a partir de sábado, no horário das 10h às 15h, todos os dias da semana.

O tempo médio de viagem é estimado em 40 minutos. O corredor atravessa 18 bairros, em 26 quilômetros entre o Terminal Deodoro, na Zona Oeste, e o Terminal Intermodal Gentileza (TIG), na Zona Portuária.

Outra novidade é o início da operação da calha segregada — ou seja, a faixa da esquerda é exclusiva para os ônibus do BRT. Colada a ela, haverá uma pista seletiva, entre Irajá e Caju, por onde vão passar ônibus, veículos de serviço, ambulâncias e táxis, conforme as regras dos BRSs. Sobram, então, nas pistas centrais, mais duas faixas em cada sentido para os demais veículos. Quem desrespeitar vai pagar uma multa gravíssima.

De Irajá a Deodoro, só tem uma faixa segregada, que será apenas para os articulados. Os veículos não autorizados que transitarem na via de trânsito exclusivo serão multados em R$ 293,47, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. Já a faixa seletiva (adjacente à faixa exclusiva), entre Irajá e Margaridas e o Caju, será dedicada aos ônibus, táxis e veículos de emergências (ambulâncias, bombeiros, polícia, operação e fiscalização de trânsito).

— As duas faixas claras da esquerda são apenas para ônibus, BRT, táxis e veículos de serviço. Nas duas faixas mais escuras de asfalto, à direita, todos os demais veículos poderão circular. Na aproximação das estações teremos lombadas eletrônicas, que já estão instaladas e serão ligadas a partir de sábado. Todo o trecho da seletiva estará muito bem fiscalizado, a invasão será punida. Obviamente, a gente não deseja isso e pede a colaboração dos motoristas — afirmou o presidente da CET-Rio, Joaquim Dinis.

250 mil usuários até 2030

Nesse primeiro momento, a previsão é que entre 35 a 40 ônibus comecem a circular no corredor para atender os passageiros, equivalendo a um terço da frota total prevista para julho, de 110 articulados. A expectativa da Secretaria municipal de Transporte é atender 250 mil usuários por dia até 2030, só na Transbrasil. Desde esta quinta-feira, motoristas já fazem treinamento ao longo da via. Os horários atuais são de adaptação e devem ser estendidos até o fim de junho.

— Nesse início é uma operação assistida, a gente quer entender como as novas regras vão ser cumpridas, se todo mundo vai se adaptar e entender como vai ficar a circulação dos veículos na Avenida Brasil. Uma avaliação muito importante é da segurança viária, por isso estamos começando exatamente no horário entre picos, um período mais tranquilo, mais vazio. No horário de pico tem mais risco, porque tem mais veículos circulando, então é importante todo mundo estar muito acostumado com as novas regras. A expansão dos horários vai depender um pouco do próprio funcionamento da via — explica a secretária municipal de Transportes, Maína Celidonio.

O serviço parador será realizado pela linha 60 (Terminal Gentileza x Terminal Deodoro), com embarque e desembarque nas 17 estações do corredor. Com esta, serão três linhas de BRT circulando pelo Transbrasil.

Atualmente, já estão em operação no corredor a linha 80 (Terminal Gentileza x Penha) e 90 (Terminal Gentileza x Fundão). Oriundas do BRT Transcarioca, essas linhas também começarão a fazer embarque e desembarque nas estações da Transbrasil. Pela Transbrasil também já circula o serviço exclusivo que liga o Terminal Intermodal Gentileza ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, que permanecerá expresso, no valor de R$15.

Linha 60 (Terminal Gentileza x Terminal Deodoro - parador): Horário: todos os dias, das 10h às 15h. Locais de embarque e desembarque: Terminal Gentileza, estações INTO, Vasco da Gama, Benfica, Fiocruz, Hospital de Bonsucesso, Baixa do Sapateiro, Rubens Vaz, Piscinão de Ramos, Marinha Mercante, Lobo Júnior, Mercado São Sebastião, Cidade Alta, Vigário Geral, Irajá, Fazenda Botafogo, Jardim Guadalupe, Guadalupe e Terminal Deodoro.

Linha 80 (Terminal Gentileza x Penha - parador): Horário: todos os dias, das 10h às 15h. Locais de embarque e desembarque: Terminal Gentileza, estações INTO, Vasco da Gama, Benfica, Fiocruz, Hospital de Bonsucesso, Baixa do Sapateiro, Santa Luzia, Cardoso de Moraes, Olaria, Ibiapina e Penha.

Linha 90 (Terminal Gentileza x Fundão - parador): Horário: todos os dias, das 10h às 15h. Locais de embarque e desembarque: Terminal Gentileza, estações INTO, Vasco da Gama, Benfica, Fiocruz, Hospital de Bonsucesso, Baixa do Sapateiro, Maré e Terminal Fundão.

Serviço executivo Terminal Gentileza x Galeão - sem paradas: Horário: todos os dias, das 6h à meia-noite.

Limite de velocidade

A faixa exclusiva dos BRTs tem um limite de velocidade de 60 km/h. Porém, na altura das estações, os veículos terão de reduzir a velocidade para 40 km/h, com fiscalização eletrônica e placa de aviso aos motoristas. Nas estações, haverá uma área de ultrapassagem do BRT, que vai sair da pista da esquerda para a direita, ultrapassando o ônibus que estiver parado na estação.

— Para aumentar a segurança viária, todos os ônibus, táxis e veículos de serviço que estiverem na seletiva terão que reduzir a velocidade para 40 km/h — afirma Maína.

A previsão é que todo o Sistema BRT esteja em pleno funcionamento no primeiro semestre de 2024. Somando os quatro corredores (Transoeste, Transcarioca, Transolímpica e Transbrasil), serão 141 estações, 15 terminais e 157 quilômetros interligando Zona Oeste, região da Barra da Tijuca, Zona Norte e Centro.

— Esses novos serviços do BRT da Transbrasil, nesta fase experimental, estarão sempre rodando das 10h às 15h. A linha 60 é a que estará realmente inaugurando a Transbrasil, porque ela liga o Terminal Deodoro ao Terminal Gentileza, e vai parar nas 17 estações do corredor Transbrasil — disse a diretora presidente da Mobi-Rio, Claudia Secin.

Cinco linhas de ônibus no Terminal Gentileza

A partir de sábado, também terá início a operação de mais cinco linhas de ônibus municipais dentro do Terminal Intermodal Gentileza. São quatro linhas novas e uma com itinerário estendido do campo de São Cristóvão para o terminal. Com isso, ele passará a ser ponto final de 15 linhas de ônibus urbanos municipais.

167 - Terminal Gentileza - Urca Itinerário: Cinelândia, Glória, Praia do Flamengo, Praia de Botafogo, UFRJ (Praia Vermelha), UNIRIO, Bondinho do Pão de Açúcar.

165 - Terminal Gentileza - Cosme Velho Itinerário: Leopoldina, Cidade Nova, Túnel Santa Bárbara, Laranjeiras, Trem do Corcovado.

161 - Terminal Gentileza – Ipanema Itinerário: Leopoldina, Túnel Rebouças, Lagoa, Parque da Catacumba, Jardim de Alah, Praça Nossa Senhora da Paz.

163 - Terminal Gentileza – Copacabana Itinerário: Leopoldina, Túnel Rebouças, Humaitá, Cemitério São João Batista, Túnel Velho, Metrô Siqueira Campos.

SP265 - Marechal Hermes - Terminal Gentileza Itinerário: Estação de Marechal Hermes, Largo do Sapê, Estrada do Portela, Madureira, Cascadura, Pilares, Cachambi, Del Castilho, Jacarezinho, Benfica, Largo da Cancela, Feira de São Cristóvão.

Sistema Integrado de Controle e Emergência

Os ônibus regulares que já circulam pela Avenida Brasil vão continuar circulando normalmente. Os caminhões, antes com restrição, também poderão circular na via. Para melhorar o fluxo do trânsito e diminuir acidentes, a partir de sábado também entra em operação o Sistema Integrado de Controle e Emergência da Avenida Brasil, em paralelo ao trecho da Transbrasil de Deodoro ao Terminal Gentileza.

BRT: Entenda a restrição a caminhões na avenida Brasil

O sistema terá 35 operadores de trânsito, 16 reboques, 18 motocicletas, nove veículos operacionais e um caminhão munck. Toda a Avenida Brasil será monitorada por 186 câmeras, espalhadas ao longo da Transbrasil, e também por equipes em campo, por rondas dos motociclistas e picapes, permitindo a identificação de ocorrências que interfiram na fluidez no trânsito.

Os reboques ficarão distribuídos ao longo da via em posições estratégicas, próximos dos pontos onde há o registro de maior quantidade de ocorrências com base nos dados de atendimentos realizados. Até julho, haverá um acréscimo de equipamentos, como a utilização total de 25 reboques e 29 motocicletas.

O sistema integrado funcionará no Centro de Operações Rio (COR) e vai contar com vários órgãos municipais, como CET-Rio, Mobi-Rio, Secretaria de Conservação, Comlurb, Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal. No COR haverá uma equipe monitorando continuamente e em tempo real as condições da Avenida Brasi.

Jaé na Transbrasil

Os passageiros terão à disposição dois validadores nas estações do Transbrasil: o Jaé e o Riocard. O VLT também adota o Jaé, tornando-se o segundo modal a aceitar essa tecnologia. Desde julho do ano passado, quando foi implantado, o sistema operava exclusivamente no BRT como fase de teste.

Além do cartão físico, os usuários podem pagar a passagem com o celular por meio de um QR Code. O aplicativo Jaé está disponível para download nos sistemas Android e IOS. Por meio do site é possível criar uma conta. Pelo aplicativo, os passageiros poderão verificar o saldo, extrato, recarregar, solicitar, bloquear, cancelar e solicitar uma segunda via do cartão. No novo sistema, o saldo não possui prazo de validade.

Obras na Transoeste

Quatro estações do corredor Transoeste estão passando por obras de ampliação, drenagem e requalificação viária do entorno, para melhorar o tráfego. O terminal Pingo D’Água, em Guaratiba, na Zona Oeste da cidade, vai ter 17 mil metros quadrados (hoje são 2 mil metros quadrados), e vai substituir a estação de mesmo nome, com integração entre os ônibus alimentadores e vans oriundos da Estrada da Pedra e da Avenida Dom João VI. A previsão é que seja entregue em junho deste ano.

Outras três estações da Transoeste também estão recebendo intervenções. A estação Magarça será a primeira a ser entregue, com prazo previsto para o mês que vem, de acordo com a Secretaria municipal de Infraestrutura. Lá, o terminal teve um módulo conectado ao existente e recebeu um terminal alimentador de ônibus e vans que vêm da Estrada do Magarça.

No Malto Alto, dois viadutos estão em fase final de construção, por onde os articulados irão passar. A passarela, que vai receber usuários tanto de Sepetiba como de Campo Grande, já está pronta para uso. Parte da estação antiga foi desmontada para a construção do futuro terminal, que será integrado por dois novos terminais de ônibus e vans. Dois retornos para demais veículos também foram implementados. A plataforma deve começar a operar plenamente a partir de junho.

As obras para implantação do Terminal Curral Falso, em Santa Cruz, foram as últimas a começar, e devem concluídas até agosto. A antiga estação foi demolida, e vai dar lugar à nova, com 16 mil metros quadrados. Por enquanto, uma estação provisória foi instalada para atender a população.