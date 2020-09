Britânica cansada de ofensas pede que racistas paguem sua saída de Londres

A jovem britânica Jordene Phillips, de 20 anos, cansou dos ataques racistas que têm sofrido. De origem Jamaicana, ela reclama das ofensas do tipo “Volte para o seu país”.

Para responder às agressões, ela foi bastante criativa: criou uma vaquinha online, e sugeriu que os racistas colaborassem para que ela pudesse comprar seu voo para a Jamaica.

“Eu sou uma mulher negra que detesta viver em Londres por causa dos racistas idiotas que me dizem para voltar ao meu país”, escreveu, no texto de descrição da camapanha. “Esta vaquinha é para eles. Eles querem que eu vá embora, irei contente.”

Phillips acrescentou que o governo britânico levou seus até lá, mentindo a eles. “Eu nasci nesta m****”, disse. “Eles veem a Jamaica como um destino de férias, mas dizem que aos jamaicanos que lá é um lugar violento. Convenceram os britânicos de origem jamaicana que não há oportunidades por lá. Chega.”

A meta da campanha é de arrecadar 5 mil libras. Até sábado, 19, 32 doadores enviaram um total de 367 libras.

A maior parte das doações, no entanto, vem de apoiadores. Uma delas, por exemplo, contribuiu com 10 libras e escreveu “Não use este dinheiro para sair do Reino Unido. Saia de férias. Não ligue para os racistas.”

Phillips agradeceu pelas doações em uma mensagem na página da campanha. “Sou muito grata pelas gentis doações e e-mails que tenho recebido, me encorajando! Muito obrigada a todos! O amor sempre vence!”