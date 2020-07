Brilhante bola de fogo explode no céu de Tóquio; veja vídeo

O céu de Tóquio ficou iluminado nas primeiras horas da manhã da última quinta-feira (2) por um objeto brilhante seguido de um “boom” (barulho) sônico.

Segundo a Organização Internacional de Meteoros, a fonte de energia do asteróide era equivalente a 150 toneladas de TNT. A organização também estimou que a rocha possuía cerca de pouco mais de um metro e pesava 1,8 tonelada.

#Fireball in news, sighted by many living in #Tokyo, Japan🇯🇵 1st July 2020 ~ 17:30 GMT, detected acoustically by #IMS Infrasound stations I45RU & I44RU at distances of approximately 1100km & 2300km, respectively. Latest signal enhancement techniques used by #IDC in analysis: pic.twitter.com/vhqHWhlWWg

— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) July 3, 2020