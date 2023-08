Brics: 'não sucumbimos a pressões externas ou agimos como vassalos de outros', diz Xi Jinping

O presidente da China, Xi Jinping, destacou a união e os valores compartilhados dos países que compõe o Brics durante a Cúpula do bloco.

Segundo ele, não importa como a situação internacional esteja, o compromisso de cooperar não vai mudar. Xi destacou que a China vai construir um Parque China-Brics de Ciência e Inovação.

"Não trocamos princípios, não sucumbimos a pressões externas ou agimos como vassalos de outros. Nós, países do Brics, compartilhamos amplo consenso e objetivos comuns", afirmou o líder chinês em seu discurso.

O presidente chinês afirmou que o país vai criar o Parque China-Brics de Incubação de Ciência e Inovação para a Nova Era para apoiar a implantação de resultados de inovação. A China também vai investir em consolidação de dados sobre agricultura, conservação e redução de desastres nos países do bloco por meio de uma plataforma de dados de satélite, além de fazer investimento industrial conjunto.

Ainda segundo ele, os Brics devem praticar o multilateralismo e evitar a criação de blocos exclusivos. "Fico feliz em ver o crescente entusiasmo dos países em desenvolvimento com a cooperação do Brics e muitos deles se inscreveram para ingressar no mecanismo de cooperação do Brics", afirmou.