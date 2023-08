Brasileiro cai de terraço durante degustação de vinhos em vinícola na Argentina; veja vídeo

Um turista brasileiro que estava em uma vinícola em Mendonza, na Argentina, ficou em estado grave após cair de um terraço no último sábado, 26.

O homem de 43 anos, identificado como Antonio Álvez pela imprensa argentina, estava fazendo uma degustação de vinhos na vinícola Catena Zapata, uma das mais prestigiadas de Mendonza, quando ocorreu o acidente.

Um vídeo divulgado na segunda-feira, 28, que gravou o momento da queda, mostra o homem descendo do terraço em direção a um muro. Ele desce se apoiando na parede do terraço, mas ao colocar os dois pés em cima do muro, perde o equilíbrio, escorrega e cai para trás.

A altura da queda foi de cinco metros, segundo o El Canceller. Como consequência, ele sofreu um ferimento na cabeça e fratura de várias costelas.

O serviço de emergência foi acionado, e ele foi levado para o Hospital Central de Mendoza. A internação do brasileiro indicava "grave traumatismo cranioencefálico", "com formação de coágulos sanguíneos e costelas fraturadas", de acordo com o jornal argentino.

Inicialmente, ele estava internado na UTI. Na segunda-feira, porém, devido à estabilidade do seu quadro e sem a necessidade de oxigênio, o paciente foi transferido para um quarto. De acordo com o El Canceller, a Polícia Turística da região verificou que a queda de Álvez foi um acidente.

