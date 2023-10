Brasil fará reunião amanhã no Conselho de Segurança da ONU para debater guerra Israel/Palestina

O Brasil, ao lado de outros membros, convocou uma reunião de emergência para amanhã, dia 8, no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) por conta da guerra declarada pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após ataque do grupo Hamas a Israel, na Faixa de Gaza, neste sábado, 7. O País está na presidência rotativa do órgão durante o mês de outubro.

O encontro é fechado e tem como objetivo discutir a situação no Oriente Médio, incluindo a questão palestina, conforme nota à imprensa. A reunião está agendada para este domingo, às 15 horas de Nova York - às 16h de Brasília.

O País condenou mais cedo os bombardeios e ataques feitos a Israel a partir da Faixa de Gaza neste sábado e já havia sinalizado que, na qualidade de presidente do Conselho de Segurança, o convocaria uma reunião de emergência do órgão máximo de decisão da ONU.

"Ao reiterar que não há justificativa para o recurso à violência sobretudo contra civis, o governo brasileiro exorta todas as partes a exercerem máxima contenção a fim de evitar a escalada da situação", disse o Ministério das Relações Exteriores, em nota.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o Brasil "não poupará" esforços, inclusive na presidência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), para evitar a escalada do conflito entre Israel e o grupo extremista palestino Hamas.

"O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da Presidência do Conselho de Segurança da ONU", escreveu o brasileiro em sua conta oficial no X, antigo Twitter.