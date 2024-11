Brasil é vice-lider em competitividade digital na América Latina, mas está entre os 11 piores

O Brasil está na posição 57 entre os países mais competitivos no meio digital, segundo o ranking World Digital Competitiveness (competitividade digital mundial, na sigla em inglês), divulgado nesta quarta, 14. No entanto, a lista avalia 67 países, e o país está quase na lanterna.

O ranking é feito pelo Instituto de Gerenciamento do Desenvolvimento (IMD), que tem sede na Suíça. Ele é baseado em 59 critérios divididos em três grandes áreas: domínio de conhecimento, capacidade tecnológica e preparo para o futuro.

Os líderes do indicador foram Singapura, Suécia e Dinamarca. Veja a lista completa mais abaixo.

O Brasil se manteve na posição 57, logo à frente de países da América Latina, como Colômbia (58º) e México (59º), O Chile é o melhor colocado da região, na posição 42. O último lugar do ranking ficou com a Venezuela, com a Nigéria na vice-lanterna.

Outros membros do Brics ficaram à frente, como Índia (51º) e África do Sul (54º). A China foi a melhor colocada do bloco, na posição 14º, cinco a mais do que em 2023. Os autores do estudo apontam que o distanciamento entre os países mais e menos desenvolvidos em tecnologia está crescendo.

“As rivalidades geopolíticas, em especial entre grandes potências como os EUA e a China, estão fragmentando o panorama digital, influenciando não só a forma como outros países desenvolvem e utilizam as tecnologias digitais, mas também a sua capacidade de competir a nível mundial”, afirma José Caballero, economista sênior do WCC (Centro de Competitividade Mundial), parte do IMD, em comunicado.

“A capacidade de uma economia competir a nível mundial é comprometida pela guerra comercial entre a China e os EUA. É provável que quaisquer novas tarifas incluam elementos relacionados com a segurança nacional. As tensões em matéria de tecnologia e segurança poderão se intensificar, levando os EUA a restringir ainda mais o acesso da China a tecnologia avançada", diz Caballero.

Veja o top 10 do ranking de competitividade digital do IMD

1. Singapura

2. Suíça

3. Dinamarca

4. Estados Unidos

5. Suecia

6. Coreia do Sul

7. Hong Kong (parte da China)

8. Holanda

9. Taiwan

10. Noruega

Desempenho do Brasil

O Brasil manteve a mesma posição no ranking de 2023, mas teve queda nos últimos cinco anos. Em 2020, estava na posição 51º.

Na parte de conhecimento, o Brasil tem melhor desempenho em áreas como educação em ciência da computação e no uso de robos e de automação na educação e pesquisa. Em tecnologia, há destaque para o país nos rankings de países com mais políticas de regulação de IA e de investimentos em telecomunicações.

O país também se destaca na posse de smartphones: é o 14º com maior presença deles.

Entre as principais áreas a melhorar no país estão a transferência de conhecimento (66º), o financiamento do desenvolvimento tecnológico (64º), o capital de risco (64º), a presença de estrangeiros altamente qualificados (65º) e a legislação da investigação científica (63º).