Brasil é um dos países mais frustrados com segurança no mundo, diz pesquisa

O Brasil é o país mais frustrado em relação à segurança pessoal no mundo, mostra a pesquisa Global Happiness 2024, da Ipsos. Só 53% dos brasileiros entrevistados disseram estar satisfeitos com a questão, ante 73% na média global. A satisfação dos brasileiros com a proteção pessoal caiu dez pontos desde a última pesquisa, em 2023.

O Brasil vem atrás de Chile, com 56% de satisfeitos com a segurança, Peru (57%), Turquia (58%) e Japão (62%). Já os mais satisfeitos com segurança são Indonésia (89%), Singapura (88%) e Holanda (88%).

Apesar disso, os brasileiros estão entre os povos que mais se declaram felizes de modo geral. Entre os entrevistados, 81% disseram estar felizes, o que coloca o país entre os cinco mais satisfeitos, atrás de Holanda (85% se declaram felizes), México (83%), Indonésia e Índia (82%). Na média global, 71% das pessoas dizem ser felizes.

"Em países mais igualitários, as pessoas geralmente são mais felizes. A Holanda é um país desses", disse Daan Versteeg, diretor da Ipsos na Holanda.

Já os países mais infelizes são Hungria e Coreia do Sul, ambos com 48% de pessoas que se dizem felizes, seguidos de Japão (57%) e Itália (58%).

A pesquisa Global Happiness 2024 foi realizada pela Ipsos entre os dias 22 de dezembro de 2023 a 5 de janeiro de 2024 em 30 países, e teve uma amostra de 24.269 entrevistados online, sendo mil entrevistas no Brasil. A margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais.

A pesquisa também perguntou a satisfação com outros temas: 40% dos brasileiros estão satisfeitos com a situação social e política, próximo da média global, de 39%. O nível mais alto de satisfação no tema vem da Índia, com 79%.

Em economia, apenas 34% dos brasileiros se dizem satisfeitos, ante uma média global de 40%. A Índia lidera esse ranking também, com 81%. Entre os países mais infelizes no tema, estão Argentina (16%) e Hungria (19%).