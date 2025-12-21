Brasil é mais corajoso que europeus ao lidar com Trump, diz historiador

A relação entre Estados Unidos e Europa passa, em 2025, pela sua maior reviravolta em 80 anos. O presidente dos EUA, Donald Trump, decidiu exigir que os países europeus gastem mais em defesa e fazer críticas ao continente em diversas áreas, especialmente em migração.

EUA e Europa haviam consolidado sua relação na Segunda Guerra, quando os americanos entraram no conflito ao lado de ingleses e franceses, muito por conta do esforço pessoal do premiê Winston Churchill. A atuação do líder britânico neste período é detalhada no livro "A Guerra de Churchill - 1940-1945", do historiador Max Hastings, lançado no Brasil em dezembro pela editora Intrínseca.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Hastings comenta a atuação de Churchill naquele período e analisa o momento atual, em que ele vê o Brasil como exemplo.

"Trump está tratando a Europa como o inimigo número um da América. Temos que estar preparados não apenas para enfrentar Putin, mas os Estados Unidos. De muitas maneiras, o Brasil está nos dando uma lição nessa direção porque o Brasil está sendo mais corajoso do que os europeus ao estar preparado para dizer não a Trump", disse Hastings.

O autor britânico, de 79 anos, é referência em história militar. Como jornalista da BBC, ele cobriu a Guerra do Vietnã em campo e escreveu mais de 20 livros sobre conflitos. Hastings também é colunista da Bloomberg. Leia a seguir a entrevista.

Que lições Churchill pode dar aos líderes europeus de hoje?

As lições de que você tem que aprender a liderar e a dizer a verdade aos seus povos é que enfrentamos, pela primeira vez desde 1945, ameaças externas sérias, sobretudo de Putin, e temos que nos preparar para fazer sacrifícios para rearmar, nos defender e também permitir que os ucranianos se defendam.

Donald Trump está errado sobre quase tudo, mas está certo ao dizer: por que os Estados Unidos devem arcar quase sozinhos com o fornecimento de armas à Ucrânia? Por que os europeus não podem fazer isso? É nossa falha. Sim, tivemos um passeio grátis desde 1945 nas costas dos americanos para defender a Europa.

Bem, hoje, muitas de nossas pessoas diriam: "Mas nós não queremos lutar com ninguém." Mas, infelizmente, Putin encontra qualquer justificativa para agir com extrema violência. E a Rússia, como país, é um fracasso. É um fracasso demograficamente, economicamente, cientificamente, porque os russos até hoje não conseguem construir uma torradeira elétrica que alguém queira comprar fora da Rússia.

Mas Putin tem petróleo, gás e capacidade de recorrer à violência extrema. Temos que não apenas oferecer nosso apoio em palavras para a Ucrânia, mas as armas. E temos que construir as armas nós mesmos.

Como avalia o andamento do rearmamento europeu?

Hoje, os europeus orientais e os escandinavos e, em algum grau, os alemães estão se rearmando em reconhecimento à ameaça da Rússia. O resto da Europa, os europeus do sul, a França, a Grã-Bretanha, estamos fazendo quase nada. Continuamos dizendo que vamos gastar mais em defesa, mas não fazemos isso. E eu temo que Putin esteja certo de que nos tornamos moles e decadentes.

As pessoas ainda não entendem a enormidade do que Trump está fazendo. Trump determinou uma aliança com a Rússia, principalmente comercial, porque, claro, muito disso é sobre dinheiro. E ele está tratando a Europa como o inimigo número um da América. Temos que estar preparados não apenas para enfrentar Putin, mas os Estados Unidos. De muitas maneiras, o Brasil está nos dando uma lição nessa direção porque o Brasil está sendo mais corajoso do que os europeus ao estar preparado para dizer não a Trump. Temos pessoas terríveis ganhando o controle dos Estados Unidos. E isso é um perigo histórico para a ordem mundial. No momento, os líderes europeus estão falhando terrivelmente.

Em um artigo recente, o senhor disse que os efeitos das políticas de Trump deverão ir além de seu mandato. Poderia detalhar mais esse raciocínio?

Muitos líderes europeus ainda estão agindo na esperança de que, se pudermos apenas de alguma forma chegar até 2028, 2029, o pesadelo Trump terminará e tudo voltará ao normal. Não acredito que isso vá acontecer, que teremos um futuro presidente [dos EUA] menos insultante para outras nações, que seja um pouco menos ignorante.

Acho que os Estados Unidos, esse "America First", vai persistir. E precisamos aprender a lidar com esses relacionamentos transacionais. Isso foi algo que Churchill aprendeu na Segunda Guerra Mundial. Ele foi obrigado a reconhecer que os britânicos fossem pagar por tudo o que obtiveram dos americanos.

E, de novo, os americanos enfatizaram a natureza transacional da relação naquela época. Não era tão brutal como é agora, mas ainda assim era bem brutal. Só temos que reconhecer que estamos vivendo em um mundo novo que não vai mudar. E isso não significa que precisamos fazer tudo o possível para tentar evitar um confronto direto com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos são a nação mais poderosa do mundo.

Também precisamos reconhecer que as relações mudaram, que os europeus sempre gostaram de pensar que os americanos tinham respeito cultural por nós. Isso não é mais verdade. Eles pensam que o tipo de intelectuais liberais que dominaram a política e a diplomacia europeias desde a Segunda Guerra Mundial são os inimigos dos Estados Unidos. Eles não suportam também a condescendência e o que é indiscutivelmente verdade. A maioria dos políticos europeus e servidores públicos europeus acredita que Trump e aqueles ao seu redor são brutos ignorantes. Trump e essas pessoas sentem raiva pelo desprezo que os europeus demonstram em relação a eles.

Devemos deixar bem claro que o racismo está absolutamente no coração da visão de Trump. Eles acreditam que os europeus estão traindo o destino cultural da Europa ao aceitar todos esses imigrantes da África negra e do resto do mundo. Eles disseram que isso é civilização ou traição. E, claro, discordamos fundamentalmente.

Max Hastings, historiador e jornalista britânico (Toby Madden/Divulgação)

Qual é o principal motivo que o levou a decidir escrever sobre Churchill?

Embora ele tenha se tornado uma figura controversa de várias maneiras nos últimos anos, ainda acredito que foi o maior inglês do século XX. Embora todos os fatos sobre Churchill sejam muito bem conhecidos, muitas das coisas que aconteceram em sua vida foram mal interpretadas.

Um exemplo: Churchill, em sua retórica, criou, durante a guerra, a pretensão de uma grande parceria entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, e entre ele e Roosevelt. Na verdade, a relação entre o Reino Unido e os Estados Unidos foi muito difícil naquela época e continua sendo até hoje. De muitas maneiras, a retórica de Churchill sobre essa parceria coloriu as relações entre a Grã-Bretanha e a América desde então.

Sucessivos primeiros-ministros britânicos continuam a acreditar que existe uma relação especial entre a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Eles continuam a acreditar que, do lado americano, há algum sentimento. Bem, na verdade, nunca houve nenhum sentimento de que os interesses da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos geralmente se alinhassem. Sempre, especialmente do lado americano, há um cálculo duro e implacável.

E isso acontecia durante a guerra, por exemplo, quando Churchill descreveu os EUA enviando armas à Grã-Bretanha no início da guerra como um dos atos mais altruístas da história. Não foi altruísta de maneira alguma. Os britânicos tiveram que pagar em dinheiro o tempo todo, mesmo quando a Grã-Bretanha estava arruinada.

E, mesmo quando a Grã-Bretanha finalmente ficou sem dinheiro e sem ouro, as últimas 60 toneladas de ouro britânico foram coletadas por um cruzador americano da Cidade do Cabo em 1941. Bem, mesmo quando os britânicos continuaram a receber armas dos Estados Unidos durante o restante da guerra, os americanos impuseram condições comerciais incrivelmente duras à Grã-Bretanha por isso.

Nada disso sugere, no entanto, que os americanos se comportaram mal. Esse é o comportamento da maioria das nações. É só que se deve remover a retórica de Churchill sobre essa amizade extraordinária. O que aconteceu foi que, por um tempo, os interesses britânicos e americanos se alinharam. Porém, as relações entre Churchill e Roosevelt se deterioraram à medida que a guerra avançava. Roosevelt se tornou ciumento do gênio de Churchill e Churchill teve ciúmes do poder de Roosevelt.

E a relação com a União Soviética?

Durante toda a guerra, Churchill falou sobre a grande aliança entre os Estados Unidos, a União Soviética e a Grã-Bretanha em suas memórias. Sim, foi uma aliança necessária para derrotar Hitler. Mas Churchill nunca duvidou de que, embora tivéssemos que trabalhar com os russos, até 1942 Stalin tinha matado muito mais pessoas do que Hitler. Uma das lições de todas as guerras é que as nações se tornam moralmente comprometidas pela experiência da guerra.

A Grã-Bretanha e os EUA foram certamente moralmente comprometidos na Segunda Guerra Mundial, mas o fato de essas duas grandes democracias estarem obrigadas a se aliar aos russos, que, claro, fizeram a maior parte da luta e sofreram a maioria das baixas para derrotar os exércitos de Hitler. Então, fomos moralmente comprometidos por essa experiência. Então, Churchill fez algo muito grande, ao criar essa fantasia sobre essa relação entre essas três nações. Tínhamos incrivelmente pouco em comum.

No final da guerra, os Estados Unidos emergiram como a única potência que havia feito um grande lucro em dinheiro ao lutar. A Grã-Bretanha estava arruinada; a União Soviética também. Mas, novamente, durante toda a guerra, Churchill obscurece isso com retórica. Porém, essa é uma retórica necessária. Isso é o que os estadistas precisam fazer nessas situações desesperadoras.

O que mais lhe chama a atenção sobre Churchill?

O que foi notável sobre Churchill é que, por um lado, ele era um grande guerreiro, alguém com quem alguns dos que trabalharam mais de perto recuavam porque não conseguiam suportar a forma como ele gostava da guerra. Ele realmente gostava da guerra porque gostava de lutar, mas também era um homem de enorme compaixão. E muitos líderes, incluindo Roosevelt, eram homens fundamentalmente frios. Eles ainda são.

Olhe para o presidente Putin hoje; ele é um homem extremamente frio. Olhe para o presidente Trump hoje, outro homem incrivelmente frio. Não acredito que Trump saiba o que significa a palavra 'compaixão'. Mas Churchill sempre, mesmo nos dias mais sombrios da guerra, tinha uma enorme compaixão pela humanidade. Ele realmente se importava com o que acontecia com as pessoas.

Havia um momento que citei no livro, um grande momento, quando em 1940 a Grã-Bretanha estava sendo bombardeada pelos alemães e, em um fim de semana, uma sexta-feira, Churchill estava dirigindo até sua casa de campo, Checkers, e se atrasou no trânsito na periferia de Londres e viu uma fila de pessoas do lado de fora de uma loja e ele mandou seu detetive descobrir o que elas estavam fazendo.

E o detetive voltou e relatou que estavam fazendo fila para comprar sementes para seus pássaros de estimação. E sua secretária escreveu que Churchill chorou. Ele era um homem cujas lágrimas escorriam facilmente. Ele era muito emotivo. Quando ele estava visitando o East End de Londres durante aquele mesmo blitz, quando grandes áreas de Londres foram destruídas pelas bombas alemãs, e no meio das ruínas, as pessoas locais o aplaudiram.

Quando ele voltou ao seu carro, chorou novamente e disse à sua secretária: "Pobres pessoas, nos próximos anos não tenho nada a oferecer a elas além de mais devastação e mais morte." Mas você consegue imaginar Donald Trump, o presidente Roosevelt ou qualquer um dos líderes do Eixo na Segunda Guerra Mundial chorando pelo destino de pessoas que eles não conhecem? Eu não consigo.

No livro, o senhor menciona algumas falhas de Churchill. Qual foi a maior delas, em sua opinião?

O maior erro para a reputação dele foi sua falha em responder à fome na Bengala em 1944-45, quando milhões de pessoas morriam de fome. Isso não foi culpa dos britânicos.

Isso aconteceu porque os japoneses ocuparam a Birmânia. Mianmar, que era o fornecedor de arroz de Bengala Oriental. Mas Churchill, ao ser confrontado por essa realidade de esses enormes números de pessoas morrendo de fome, se recusou a desviar embarcações para aliviar a fome. Ele disse que tudo era necessário ao esforço de guerra. Isso não era verdade, mas ele poderia ter agido.

Infelizmente, às vezes, alguns dos que adoram Churchill de maneira acrítica negam que Churchill fosse racista. Claro que ele era racista. Muitas pessoas de sua geração eram. Ele foi um oficial de cavalaria na Índia quando a rainha Vitória ainda estava no trono em 1897. Ele realmente via pessoas de pele marrom e preta como inferiores às pessoas brancas.

Na época, o secretário da Índia [então uma colônia britânica] escreveu em seu diário: "É extraordinária a diferença entre como Winston reage quando os holandeses estão morrendo de fome e como reagiu quando eram apenas pessoas de pele marrom, indianos, que estavam morrendo de fome".

E no campo militar?

Quanto aos erros estratégicos, acho que ele sempre quis mais do que o Exército britânico poderia oferecer. Ele esperava que todos fossem heróis como ele. E a maioria dos soldados não era assim. O Exército britânico era bom, mas não tão bom quanto o alemão. E na primeira metade da guerra, muitas vezes os exércitos britânicos eram derrotados por números menores de alemães e de japoneses.

Churchill ficou terrivelmente chocado com isso e não conseguia entender por que todos não queriam ser heróis da mesma maneira que ele. E ele inspirou o povo britânico e o exército britânico a fazer muitas coisas que eles não acreditavam ser possíveis, mas nunca podiam fazer o que ele queria e ele não entendia.

Em 1942, quando ele visitou o exército britânico no norte da África e escreveu para sua esposa, disse: "Tentei visitar todas as unidades deste grande exército. E disse a eles: 'Que maravilhosas glórias poderiam ser suas' se desempenhassem seu papel na batalha que se aproximava".

Churchill não conseguia entender que a maioria dos homens naquele exército não estava interessada em ganhar medalhas; eles estavam dispostos a fazer o seu dever, mas o que queriam ouvir de Churchill era que tipo de Grã-Bretanha eles voltariam após a guerra. E Churchill nunca teve interesse em reformas sociais. Ele nunca teve interesse algum no que aconteceria com a Grã-Bretanha depois da guerra. Sua mente estava exclusivamente fixada em ganhar a guerra. Isso explica por que o povo britânico o expulsou do poder nas eleições de 1945.