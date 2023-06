Brasil e China celebram tradição em Festa Junina e Festival do Barco Dragão

Neste dia 22 de junho a China celebra o Festival do Barco Dragão, uma festividade chinesa conhecida por sua importância cultural e histórica, além de ser um evento repleto de tradição, emoção e competição. Essa festividade é comemorada no quinto dia do quinto mês do calendário lunar chinês, que geralmente coincide com o mês de junho do calendário ocidental. Aqui no Brasil, esse período também é marcado pela celebração da Festa Junina, uma das festas populares mais populares do país.

Embora o Festival do Barco Dragão e a Festa Junina tenham origens e tradições distintas, é possível estabelecer alguns paralelos entre essas duas celebrações. Ambos têm em comum a importância da comunidade, a preservação cultural e dos rituais tradicionais.

No Festival do Barco Dragão, uma competição de corridas de barcos é o destaque. Os barcos, ricamente decorados, têm a forma de dragões e são controlados por equipes de remadores que se esforçam para alcançar a vitória. As corridas são repletas de emoção e espírito de equipe, com torcedores vibrantes e festivos nas margens dos rios.

Na festa junina brasileira, também ocorrem celebrações similares, como a quadrilha (dança folclórica típica que simula um casamento caipira). As pessoas se vestem com trajes caipiras, realizam coreografias e se divertem ao som de músicas tradicionais. Assim como nas corridas do Festival do Barco Dragão, a quadrilha envolve trabalho em equipe e celebração coletiva.

Outro ponto de conexão entre essas festividades está na gastronomia. No Festival do Barco Dragão, é comum saborear comidas típicas, como o zongzi (bolinho de arroz envolto em folha de bambu). Já na festa junina brasileira, a culinária é marcada por comidas típicas feitas com milho, pipoca e os doces de amendoim e de abóbora.

Embaixada da China no Brasil promove festa multicultural

No dia 16 de junho, ocorreu uma festa multicultural promovida pela Embaixada da China no Brasil, em Brasília (DF), que uniu elementos do Festival do Barco Dragão com a essência da festa junina brasileira com o intuito de reunir tradições de ambos os países, realizadas ao longo do mês de junho.

O evento ressaltou a importância do intercâmbio cultural e demonstrou como as festividades populares podem ser um meio de promover o entendimento e a valorização das diferentes culturas ao redor do mundo. Essas celebrações destacam que, apesar das diferenças geográficas e históricas, a essência das festas está em reunir pessoas, promover a alegria coletiva e fortalecer a identidade cultural.