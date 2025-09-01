Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Brasil convoca reunião de líderes do Brics para 8 de setembro em meio a tarifas de Trump

Representantes terão encontro virtual para debater defesa do multilateralismo e atuação conjunta em eventos internacionais

Líderes do Brics durante foto oficial na reunião de cúpula no Rio de Janeiro, em julho (Pablo Porciúncula/AFP)

Líderes do Brics durante foto oficial na reunião de cúpula no Rio de Janeiro, em julho (Pablo Porciúncula/AFP)

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de macroeconomia

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 17h32.

Última atualização em 1 de setembro de 2025 às 17h55.

O Brasil convocou uma reunião virtual de líderes do Brics para a próxima segunda-feira, 8 de setembro, cujo principal eixo de discussão será a "defesa do multilateralismo". No encontro, haverá espaço para debater formas de lidar com as tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

A informação foi divulgada inicialmente pela agência Bloomberg e confirmada pela EXAME.

O Brics é formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que são membros fundadores, e mais seis países: Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. Assim, o encontro poderá reunir os presidentes Lula, Vladimir Putin, Xi Jinping e Cyril Ramaphosa.

Oficialmente, a pauta da reunião é abrir espaço para que os membros plenos do Brics nos principais eventos internacionais dos próximos meses, como a Assembleia Geral da ONU, em 23 de setembro, a COP30, em Belém, e a cúpula de líderes do G20, na África do Sul, ambas em novembro.

O Brasil preside o Brics até o fim do ano, e tem poder para convocar reuniões. Além disso, o grupo mantém debates de forma contínua em diversos temas.

No encontro de líderes, haverá espaço para debater formas de fortalecer o comércio entre os países do bloco e estratégias para lidar com as tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Brasil e Índia, dois dos principais países do grupo, receberam tarifas de 50%. Trump pressiona o Brasil a suspender o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e quer que a Índia deixe de comprar petróleo da Rússia. Os EUA aplicaram sanções contra os russos por conta da invasão da Ucrânia, em 2022.

Trump criticou o Brics

A última reunião do Brics foi realizada no começo de julho, no Rio de Janeiro. O encontro foi marcado com embates com Trump. Em sua declaração final, a reunião fez críticas às tarifas impostas pelo líder americano, sem citá-lo nominalmente.

No entanto, Trump reagiu e ameaçou aplicar uma tarifa extra de 10% sobre todos os países que apoiarem o que chamou de “política antiamericana dos Brics”. Ele não oficializou a medida.

Em declarações anteriores, Trump chegou a ameaçar tarifas de até 100% sobre produtos de países que abandonassem o uso do dólar. O Brics tem defendido ampliar as transações em moedas locais, mas ainda está distante de ter uma moeda própria.

Dois dias após o fim do encontro, em 9 de julho, Trump anunciou o aumento da tarifa de importação para o Brasil para 50%. A medida passou a valer em agosto e segue em vigor. Houve, no entanto, cerca de 700 produtos isentos, incluindo petróleo, suco de laranja e aeronaves.

A nova reunião do Brics será realizada em meio ao julgamento de Bolsonaro, que começa na terça-feira, dia 2, e tem sessões previstas até 12 de setembro. Uma eventual condenação do ex-presidente pode levar os EUA a anunciarem novas tarifas e sanções contra o Brasil.

Acompanhe tudo sobre:BricsTarifasDonald Trump

Mais de Mundo

Sheinbaum busca 'melhores condições' comerciais com EUA enquanto negocia sobre segurança

Empresas chinesas de máquinas de construção apresentam recuperação no primeiro semestre de 2025

Maduro afirma que Venezuela está pronta para 'luta armada' em caso de invasão dos EUA

Maduro diz que EUA posicionou oito navios militares com 1,2 mil mísseis contra a Venezuela

Mais na Exame

Carreira

Este CEO usou inteligência artificial para crescer na carreira; isso é o que ele pode ensinar

Economia

PIB do 2º trimestre deve mostrar desaceleração da economia; veja o que esperar

Negócios

Ele construiu três empresas milionárias sem priorizar o lucro; o dinheiro veio depois

Mercados

Com feriado nos EUA, Ibovespa fecha em queda de olho em Boletim Focus