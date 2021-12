Boric vence entre os chilenos que votam no Brasil; veja a apuração

Vencedor da eleição presidencial chilena neste domingo, 19, Gabriel Boric também liderou a disputa entre os chilenos que votaram no Brasil. Até o momento, 99,99% das urnas no exterior foram apuradas, segundo o serviço eleitoral do Chile, o Servel.

Na última atualização dos resultados, divulgada na madrugada desta segunda-feira, 20, as parciais eram:

Boric com 62,9% dos votos entre chilenos no Brasil;

dos votos entre chilenos no Brasil; Kast com 37,1%.

Segundo o serviço eleitoral chileno, estavam aptos a votar no Brasil 1.974 eleitores, mas houve uma participação de somente 31,6%. Ao todo, foram 8,4 milhões de votantes nas eleições chilenas, sendo a maioria dentro do país e só pouco mais de 35.000 votos no exterior.

Entre votos no Chile e no exterior, Boric teve a vitória confirmada contra Kast por 55,9% dos votos, contra 44,1% do oponente, faltando menos de 0,01% das urnas para serem contabilizadas.

Ainda na noite de ontem, quando a tendência já se mostrava irreversível, Kast ligou para Boric e reconheceu a derrota em suas redes sociais.

A tendência pró-Boric vista no Brasil se repetiu em outros países do exterior. No total, 49,5% dos chilenos aptos a votar no exterior foram às urnas, com a seguinte parcial:

Boric com 71,0% dos votos entre chilenos no exterior;

dos votos entre chilenos no exterior; Kast com 29,0%.

Boric teve largas vitórias em países da União Europeia (mais de 83% dos votos na Alemanha, 85% em Portugal, 69% no Reino Unido e 89% na França). Dos países latino-americanos, Boric também liderou na maioria, com exceção de nomes como Paraguai, Peru, Equador, El Salvador e Panamá.

Nos Estados Unidos, com 50,3% de participação, Kast levou vantagem, tendo 53% dos votos, contra quase 47% de Boric.

Ex-líder estudantil e hoje deputado, Boric se tornou o presidente mais jovem eleito na história do Chile, com apenas 35 anos, e um dos mais jovens estadistas no mundo (veja a lista).

Com mais de 55% de comparecimento dos eleitores chilenos, um recorde desde que o voto se tornou facultativo no país, Boric foi também o presidente eleito mais votado da história, com 4,6 milhões de votos, contra 3,6 milhões de Kast.

No primeiro turno, Kast bateu Boric por dois pontos percentuais, mas o candidato de esquerda conseguiu levar mais eleitores às urnas no segundo turno, além de ter obtido maior transferência de votos dos candidatos que ficaram pelo caminho.