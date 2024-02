Bombardeios dos EUA matam 17 rebeldes Houthis no Iêmen, diz imprensa oficial

Um total de 17 combatentes Houthis foram mortos em ataques noturnos dos Estados Unidos, afirmou o grupo rebelde iemenita apoiado pelo Irã por meio de sua mídia oficial neste sábado, após funerais públicos na capital Sana.

"Os corpos de vários mártires da nação e das forças armadas e de segurança que foram martirizados como resultado dos bombardeios da agressão americano-britânica foram levados através de Sanaa hoje em uma solene procissão fúnebre", disse a mídia oficial Huthi, listando seus nomes.

O Exército dos Estados Unidos confirmou nesta quinta-feira que realizou novos ataques contra mísseis e embarcações explosivas de superfície não tripuladas dos rebeldes houthis no Iêmen, que estavam prontos para serem lançados contra navios americanos e mercantes no Mar Vermelho.

As forças do Comando Central (Centcom) "realizaram sete ataques de autodefesa contra quatro embarcações de superfície não tripuladas (USV) e sete mísseis de cruzeiro antinavio houthis que estavam preparados para serem lançados contra embarcações no Mar Vermelho", informou o Exército na rede social X.

O Exército americano também havia relatado outros ataques na quarta-feira, em um dia em que a agência de notícias houthi informou que a ofensiva conjunta dos Estados Unidos e do Reino Unido havia atingido alvos na província de Hodeida, no Iêmen.