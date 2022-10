Bombardeio ucraniano atinge prédio da cidade russa de Belgorod

Um bombardeio ucraniano atingiu nesta quinta-feira (13) um prédio residencial na cidade russa de Belgorod, perto da fronteira com a ex-república soviética, denunciaram as autoridades locais.

"As Forças Armadas ucranianas bombardearam Belgorod. A defesa antiaérea foi ativada. Há destruições em um prédio residencial", indicou no Telegram Viacheslav Gladkov, governador da região de mesmo nome, onde as hostilidades se intensificaram nas últimas semanas.

"Informações sobre (potenciais) vítimas estão sendo verificadas", acrescentou, publicando fotos de escombros espalhados por uma rua e que danificaram um carro.

O conselheiro da presidência ucraniana, Mikhailo Podoliak, negou o envolvimento do exército ucraniano no bombardeio e afirmou que a Rússia tentou atacar a cidade ucraniana de Kharkiv, próxima da fronteira, "mas algo deu errado".

De acordo com Gladkov, uma parte não detonada de um projétil também caiu na quadra de esportes de uma escola de ensino médio da cidade.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o último andar de um prédio residencial destruído.

O governador também acusou Kiev de atirar na cidade russa de Krasnoye, na fronteira com a Ucrânia.

"Há destruição no terreno da escola", disse ele, postando uma foto de uma cratera com restos de projéteis.

Veja também:

Coreia do Norte testa mísseis de longo alcance em meio a tensões com vizinhos

Irã acusa EUA de exercer "política de desestabilização