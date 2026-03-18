Bomba encontrada em fronteira da Colômbia seria do Equador, confirma Petro

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou nesta terça-feira, 17, que foi confirmado que a bomba não detonada encontrada na fronteira com o Equador pertence ao Exército equatoriano e anunciou que seu governo enviará uma nota de protesto diplomático.

O artefato foi localizado no departamento de Putumayo, na região de divisa entre os dois países.

“Comprovou-se que a bomba em território colombiano é do Exército equatoriano. A investigação continua e haverá nota de protesto diplomático”, escreveu Petro na rede X (antigo Twitter).

Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano. La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática. https://t.co/pN6OsMmtcm — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2026



Mais cedo, o ministro da Defesa, Pedro Sánchez Suárez, informou que especialistas militares analisam a procedência do material, que, segundo o presidente, teria sido lançado durante um bombardeio.

Na segunda-feira, Petro declarou que a descoberta indicaria que a Colômbia foi alvo de ataque aéreo próximo à fronteira. Ele afirmou que o objeto teria sido lançado de uma aeronave, mas ressaltou que os detalhes ainda seriam investigados.

O presidente também disse ter solicitado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que interceda junto ao governo equatoriano para evitar uma escalada do conflito. Segundo ele, a Colômbia não pretende entrar em guerra.

Equador rejeita acusações

O presidente do Equador, Daniel Noboa, negou as acusações e afirmou que as operações militares recentes ocorreram exclusivamente em território equatoriano.

“Suas declarações são falsas; estamos atuando em nosso território, não no seu”, declarou Noboa, também na rede X.

Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes. Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 17, 2026

O governo equatoriano afirma que realiza ações contra grupos criminosos na região de fronteira, com apoio dos Estados Unidos.

Escalada de tensão na fronteira

A troca de declarações aumentou a tensão entre os países. Petro afirmou que bombardeios na região deixaram 27 corpos carbonizados, sem detalhar a origem da informação, e questionou a versão apresentada pelo Equador.

Em discurso posterior, o presidente colombiano levantou dúvidas sobre como o artefato chegou ao local e afirmou que ele estava a cerca de 100 metros de uma família camponesa.

Segundo Petro, pelas características do objeto, há incerteza sobre o tipo de aeronave que poderia ter sido utilizada, indicando que o caso ainda depende de esclarecimentos técnicos.

*Com EFE