Bolívia vai às urnas no domingo dividida sobre futuro de Evo Morales

Os bolivianos vão às urnas neste domingo, 18, na primeira eleição presidencial desde a renúncia do presidente socialista Evo Morales, em novembro do ano passado.

Desde então, o país mergulhou em uma crise política após acusações de fraude eleitoral na campanha que reelegeu Morales provocarem protestos massivos por todo o país. Por causa da instabilidade, Morales pediu asilo político na Argentina em dezembro do ano passado.

Em quase um ano de instabilidade política, agravada pela pandemia, a Bolívia vai às urnas dividida.

O candidato socialista Luis Arce, do Movimento Ao Socialismo (MAS), partido fundado por Morales, está à frente do ex-presidente de centro Carlos Mesa por apenas 6 pontos percentuais, indicando uma queda no apoio ao partido político MAS.

Ao que tudo indica, a disputa deve ficar para o segundo turno, marcado para novembro. Para evitar esse cenário, o candidato vencedor precisa de pelo menos 40% dos votos válidos no primeiro turno e dez pontos de vantagem sobre o concorrente mais próximo.

“As eleições só acalmam ânimos se derem vitória maiúscula e legítima para um dos lados, o que dificultará contestação”, diz Leandro Consentino, professor de ciência política e relações internacionais na escola de negócios Insper.

Numa tentativa de unificar o bloco conservador contra Arce, e tentar decidir a disputa já no primeiro turno, a presidente interina Jeanine Áñez retirou sua candidatura presidencial no mês passado, mesmo tendo 10% das intenções de voto.

Os 12 meses de governo Jeanine têm sido marcados pela profunda instabilidade. Divisões internas no governo interino da Bolívia levaram à saída do ministro da Economia Óscar Ortiz e de outros dois ministros em setembro, alimentando as incertezas sobre a recuperação econômica no país andino da pandemia do coronavírus.

Ortiz saiu do comando da equipe econômica do governo citando “diferenças profundas” e pressão vinda de pessoas próximas à Jeanine.

Segundo reportagens, a questão seria que alguns ministros se recusaram a aceitar o plano de privatização da estatal energética ELFEC, que foi nacionalizada pelo governo do ex-presidente socialista Morales e é bemquista pela população.

Além da instabilidade política, a pandemia atingiu em cheio a economia do país, cujo PIB deve contrair perto de 3%.

O que ainda está na dúvida é o futuro do projeto político de Morales, que ficou no poder por 13 anos e implantou reformas como a nacionalização de empresas de energia e a expansão de programas sociais. Em sua gestão, a taxa de pobreza caiu 20 pontos percentuais, mas ainda atinge 36% da população.

“Se der uma vitória de Arce, pode ser que Morales volte à Bolívia e o projeto político dele se renova. Ele vai querer enfrentar adversários”, diz Consentino, do Insper. “De outro lado, se der Mesa, vai querer acenar à população como um todo, pois ele nunca foi um radical. A vitória de Mesa ajuda a arrefecer ânimos.”