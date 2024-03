Boeing 787 da United Airlines faz pouso de emergência em Nova York; 22 pessoas ficam feridas

Nesta sexta-feira, 29, um avião Boeing 787 da United Airlines foi forçado a fazer um pouso de emergência depois que uma forte turbulência feriu 22 passageiros.

O voo de Tel Aviv com destino a Newark foi desviado para o Aeroporto Internacional Stewart de Nova York devido à relatada “extrema turbulência”. O piloto temia ficar sem combustível antes da segunda tentativa de pouso.

De acordo com o canal News 12 Westchester, 'ventos fortes' foram a causa da turbulência extrema que motivou o pouso de emergência por volta das 18h30.

Nenhum ferimento grave foi relatado. Ao menos 15 passageiros foram tratados no local por ferimentos sofridos durante o voo, de acordo com o a equipe de socorro local (New Windsor EMS) .

Outros passageiros a bordo reclamaram de náuseas e alguns disseram ter dores no peito devido à turbulência.

De acordo com um comunicado da Administração Federal de Aviação (em inglês, FAA), 'o voo 85 da United Airlines pousou com segurança no Aeroporto Internacional Stewart de Nova York, cerca de 75 milhas ao norte do destino pretendido, por volta das 18h45.

A FAA disse vai investigar o ocorrido.

Especulações

A United não disse por que o avião viajou para o norte do estado em vez de tentar um segundo pouso. Especialistas em aviação especularam online que a distância para uma segunda aproximação a Newark pode ter sido ainda maior e poderia ter esvaziado os tanques de combustível do avião.

(Com O Globo)