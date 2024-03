Boeing 737 perde parte da fuselagem durante voo, nos Estados Unidos

Um Boeing 737 da United Airlines pousou, nesta sexta-feira, na cidade de Medford, no estado americano do Oregon, sem uma parte da fuselagem. Segundo a diretora do aeroporto, Amber Judd, nenhum problema foi relatado durante o voo, de acordo com a emissora americana NBC.

A falta de um painel externo da aeronave só foi identificado em uma vistoria feita após o voo. A área do aeroporto foi vasculhada pela equipe que trabalha no local, mas nenhuma peça foi encontrada até o momento, de acordo com o canal de televisão.

O avião deveria decolar rumo a Denver ainda nesta tarde, mas o voo foi adiado pela United Airlines.

A aeronave, que partiu de São Francisco, transportava 139 passageiros e 6 tripulantes. A United Airlines divulgou uma nota sobre o caso:

"Esta tarde, o voo 433 da United pousou com segurança em seu destino programado no Aeroporto Rogue Valley International/Medford. Depois que a aeronave foi estacionada no portão, descobriu-se que faltava um painel externo. Realizaremos um exame completo do avião e todos os reparos necessários antes que ele retorne ao serviço. Também conduziremos uma investigação para entender melhor como esse dano ocorreu", diz a nota.