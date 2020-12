BOE se arma para Brexit e apostas em corte de juros aumentam

Traders redobraram as apostas de que o Banco da Inglaterra irá cortar os juros para amenizar o impacto de um possível colapso das negociações comerciais pós-Brexit. O presidente do BOE, Andrew Bailey, disse que o banco central tem muitas ferramentas em seu arsenal para lidar com potenciais turbulências.

Em discurso após a publicação da análise do BOE sobre a saúde do sistema financeiro, Bailey disse que o banco central tem uma variedade significativa de ferramentas que utilizaria se um Brexit turbulento causar muito estresse nos mercados. Investidores agora precificam quase que totalmente um corte de 10 pontos-base, para 0%, em junho.

As apostas em uma política mais frouxa aumentaram nesta semana diante do impasse nas negociações entre o Reino Unido e a União Europeia, o que levou o primeiro-ministro Boris Johnson a alertar sobre a “forte possibilidade” de que os dois lados não chegarão a um acordo comercial. Na segunda-feira, operadores ainda não projetavam um corte de 10 pontos-base ao longo de 2021.

A redução dos juros para 0% aumentaria o foco na revisão do BOE sobre a implementação de taxas negativas pela primeira vez. Dois membros do BOE indicaram na semana passada que estão abertos a apoiar tal medida se o Reino Unido precisar de mais estímulo monetário em algum momento. Investidores precificam uma taxa de juros perto de -0,06% no fim de 2021.