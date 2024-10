Bloqueios em vias na Bolívia se intensificam para evitar possível prisão de Evo Morales

1/5 Bloqueios instalados por seguidores do ex-presidente Evo Morales (2006-2019) nesta segunda-feira em Puente Ichilo, na fronteira entre Santa Cruz e Cochabamba (Bolívia). Os setores sociais ligados ao ex-presidente da Bolívia Evo Morales (2006-2019) instalaram nesta segunda-feira três pontos de bloqueio em estradas do centro do país em defesa do líder do partido governista contra a convocação para depor perante o Ministério Público por um caso de suposto tráfico de pessoas e estupro (Bloqueios instalados por seguidores do ex-presidente Evo Morales (2006-2019) nesta segunda-feira em Puente Ichilo, na fronteira entre Santa Cruz e Cochabamba (Bolívia). Os setores sociais ligados ao ex-presidente da Bolívia Evo Morales (2006-2019) instalaram nesta segunda-feira três pontos de bloqueio em estradas do centro do país em defesa do líder do partido governista contra a convocação para depor perante o Ministério Público por um caso de suposto tráfico de pessoas e estupro.)

