Bill Ackman e Kanye West pedem reconciliação entre Trump e Elon Musk nas redes

O investidor bilionário Bill Ackman e o artista Ye, antes conhecido como Kanye West, usaram o X para tentar apaziguar os ânimos entre dois dos nomes mais poderosos dos Estados Unidos: Donald Trump e Elon Musk. A tentativa pública de reconciliação veio após uma briga entre o presidente americano e o CEO da Tesla.

Na quinta-feira, 5, Trump e Musk trocaram farpas em seus perfis oficiais. Musk criticou duramente o novo pacote de gastos do governo, apelidando a proposta de "Big Ugly Spending Bill" (monstruoso projeto de gastos públicos, em tradução livre). Ele havia deixado recentemente o cargo que ocupava no Departamento de Eficiência Governamental (Doge), criado por Trump em seu segundo mandato.

Em resposta, o republicano disse que o empresário sofre de “síndrome de rejeição a Trump” e saiu em defesa de sua política fiscal durante um evento oficial e também em seu perfil no Truth Social.

O rompimento marca o fim de uma aliança que começou logo após o atentado sofrido por Trump em julho, durante um comício. Musk o apoiou publicamente e chegou a acompanhá-lo na comemoração da vitória eleitoral em Mar-a-Lago, além de frequentar a Casa Branca ao lado do filho, X Æ A-XII. Em novembro, Trump chegou a anunciar Musk como chefe do recém-criado Doge, com a missão de cortar gastos federais.

I support @realDonaldTrump and @elonmusk and they should make peace for the benefit of our great country.

We are much stronger together than apart.

— Bill Ackman (@BillAckman) June 5, 2025