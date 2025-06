Bilionário amigo do príncipe William morre de ataque cardíaco durante jogo de polo

O bilionário indiano Sunjay Kapur, presidente da gigante de autopeças Sona Comstar, morreu durante uma partida de polo na Inglaterra. O caso aconteceu na última quinta-feira. O empresário foi vítima de uma parada cardíaca. Horas antes, o executivo fez um post em homenagem às vítimas do acidente aéreo na Índia que deixou quase 280 mortos no país.

Segundo informações do Telegraph, o empresário teria dito "engoli alguma coisa" momentos antes de começar a passar mal, o que levantou a hipótese de que ele teria engolido algum inseto, o que pode ter provocado um choque anafilático e, em seguida, um ataque cardíaco fatal.

Lista da Forbes

Herdeiro de uma família do ramo industrial, ele ampliou os negócios da empresa de seu pai, Surinder Kapur, que fornece peças para montadoras como Suzuki e Ford. A companhia tem fábricas na Índia, EUA, China, México e Sérvia.

De acordo com dados em tempo real da Forbes, Kapur, que era cidadão norte-americano, tinha um patrimônio estimado em US$ 1,2 bilhão, entrando para a lista de Bilionários do Mundo em 2022.

Amigo da realeza britânica

Kapur era conhecido por sua amizade com a família real britânica, participando de partidas de polo com membros da aristocracia, incluindo o herdeiro do trono do Reino Unido, o príncipe William, com quem jogou polo algumas vezes.

Casamento perturbador com estrela de Bollywood

O bilionário foi casado com a famosa atriz de Bollywood Karisma Kapoor, mas a união terminou de forma perturbadora. Karisma acusou o ex-marido de tentar leiloá-la. Conforme relatado pelo BollywoodShaadis, Karisma compartilhou essa alegação em uma de suas petições legais, onde relatou um incidente na lua de mel. A atriz alegou que Sunjay não apenas tentou leiloá-la, mas também a pressionou a dormir com seus amigos. Quando ela se recusou, ele supostamente a agrediu e chegou a cobrar um preço por ela a um de seus amigos. Eles tiveram três filhos