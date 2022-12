Biden se reunirá com seis líderes africanos em campanha por eleições livres

O presidente Joe Biden encontrará líderes de seis nações africanas que enfrentam eleições em 2023 a garantir que a votação seja livre e justa.

Biden terá uma reunião privada na Casa Branca na quarta-feira com líderes da República Democrática do Congo, Gabão, Libéria, Nigéria, Madagascar e Serra Leoa para discutir eleições e democracia na África, disse um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo na newsletter gratuita EXAME Desperta.

“Quero deixar claro que ter uma reunião sobre as eleições em 2023 não é sobre nós tocarmos o alarme ou alegar que temos preocupações e soluções”, disse o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan em uma coletiva de imprensa na segunda-feira. “É para dizer: há eleições importantes chegando, gostaríamos de fazer tudo o que pudermos para apoiar que essas eleições sejam livres, justas e credíveis.”

As eleições da Nigéria estão ameaçadas por uma longa insurgência islâmica no nordeste, ataques de bandidos no noroeste e crescentes agitações separatistas na parte sul do país. A Libéria e a Serra Leoa ainda estão lutando com as consequências das guerras civis do passado.

A reunião está sendo realizada durante os três dias da Cúpula de Líderes EUA-África, que reuniu delegações de quase 50 países africanos, bem como da União Africana. A administração Biden, com o objetivo de tranquilizar os líderes africanos, está empenhada em trabalhar com eles em questões comerciais e outras, mesmo quando a China e a Rússia aprofundam seus laços econômicos e diplomáticos com o continente.

Biden falou na quarta-feira no Fórum Empresarial EUA-África, onde elogiou os esforços dos EUA para fortalecer a democracia no continente e prometeu trabalhar em estreita colaboração com as nações africanas em uma série de questões como clima, segurança alimentar e saúde pública.

“A transição econômica da África depende de um bom governo, populações saudáveis ​​e energia confiável e acessível”, disse Biden. “Os Estados Unidos estão empenhados em apoiar cada aspecto, cada aspecto do crescimento inclusivo de África e criar o melhor ambiente possível para um envolvimento comercial sustentado entre empresas africanas e empresas americanas. Os Estados Unidos estão totalmente envolvidos no futuro da África.”

O presidente dos Estados Unidos ficou após seu discurso para assistir parte da semifinal da Copa do Mundo entre Marrocos e França antes de retornar à Casa Branca.

Mais cedo: Biden dá as boas-vindas aos líderes africanos na tentativa de desfazer a imagem da negligência dos EUA

Como parte de seu compromisso com o continente, os EUA planejam investir US$ 55 bilhões na África nos próximos três anos, direcionados aos setores econômico, de segurança e saúde, segundo Sullivan. Funcionários da Casa Branca se recusaram a detalhar detalhes dos investimentos antes da cúpula, mas afirmam que apontam para compromissos “reais e genuínos” de longo prazo.

Biden disse que os EUA estão assinando um memorando de entendimento com o secretariado da Área de Livre Comércio Continental Africana. O pacto comercial africano seria a maior zona de livre comércio do mundo por área quando se tornar totalmente operacional em 2030.

O presidente também disse que os EUA investiriam em infraestrutura no continente, citando o que chamou de o primeiro compacto regional de transporte da Millennium Challenge Corporation, que investiria US$ 500 milhões para construir e manter estradas e implementar políticas para reduzir custos de transporte. Biden disse esperar que a MCC comprometa US$ 2,5 bilhões adicionais na África nos próximos três anos.

E Biden elogiou projetos de empresas americanas, incluindo uma colaboração entre a Microsoft Corp. e a Viasat Inc. para levar acesso à internet a 5 milhões de africanos. A Microsoft pretende levar acesso a 100 milhões de pessoas em todo o continente até o final de 2025. A Cisco está trabalhando com o governo Biden para treinar mais 3 milhões de profissionais de tecnologia na África nos próximos 10 anos.

Biden também está apoiando um esforço da União Africana para ingressar no Grupo dos 20 como membro permanente e para o continente ocupar um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Casa Branca está convocando Johnnie Carson, um diplomata experiente focado em relações africanas, para implementar as ações emanadas da cúpula.

Uma peça central da cúpula serão as discussões sobre a “ Agenda 2063 ”, um plano projetado para promover o desenvolvimento social e econômico escrito de forma independente pela União Africana e que é uma prioridade para esses líderes. As negociações sobre a renovação e expansão da Lei de Oportunidades e Crescimento Africano dos EUA, uma lei conhecida como AGOA que permite o acesso expandido ao mercado dos EUA, também devem ocupar o centro do palco.

A implementação das medidas acordadas na cúpula será crítica, pois o governo Biden busca combater as percepções de que os EUA negligenciaram o continente.

LEIA TAMBÉM: